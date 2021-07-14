Tecavüz suçlusu yapımcı Harvey Weinstein ile Georgina Chapman resmen boşandı

ntv.com.tr 14.07.2021 - 17:05
EVLİLİK RESMEN BİTTİ
Cinsel saldırı suçundan hapis yatan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile Georgina Chapman’ın boşanma davası resmen sona erdi. Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde görülen davaya, cezaevindeki Weinstein katılamadı.
Moda tasarımcısı Georgina Chapman, ünlü yapımcıyla, hakkında ortaya atılan bir dizi cinsel saldırı ve tecavüz iddiasının ardından 2017’de ayrıldı. Chapman, boşanma davasının sürdüğü son iki yıldır da ünlü aktör Adrien Brody ile ilişki yaşıyor.
20 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ
Bir partide tanışarak 2007’de evlenen 69 yaşındaki Weinstein ile 45 yaşındaki Chapman’ın India (10) ve Dashiell (8) adlarında iki çocuğu bulunuyor.
Çiftin boşanma davası Ocak 2018’de başladı. Chapman, eski eşinden 15 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında tazminat ile çocukların velayetini talep etti.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Çiftin yaptığı evlilik sözleşmesine göre Weinstein, Chapman’a her bir evlilik yılı için 300 bin dolar eş desteği ödemek zorunda. 10 yılın ardından ödeme miktarı 400 bin dolara çıkıyor. Anlaşmanın tam da çift 10’uncu yıl dönümlerine yaklaşırken yapıldığı öğrenildi.
Chapman ayrıca 15 milyon dolarlık West Village konağı ve 12 milyon dolarlık Hamptons sahil evi gibi evlilik varlıklarının bir kısmını ve diğer ödemeleri de sözleşmeyle güvence altına aldı.
DAVADA İSİMLERİNİ GİZLİ TUTTULAR
Çift, isimlerini gizli tutarak boşanma davası açtı ve tüm kayıtlar mühürlendi. Ancak davanın seyrinde çiftin çekişmesi esnasında, mahkemede "özel uçuşlar için ödemeler", "Cannes'a çek", "Vogue yazıları", "sanığın hayırseverliğini belgeleyen makaleler" ve "kefalet fonlarının makbuzu" gibi kayıtlar yer aldı.
"EŞİMDEN AYRILMAYI SEÇİYORUM"
Weinstein hakkında birden fala kişiye cinsel saldırıda bulunma iddiası ortaya atıldıktan sonra Chapman, Ekim 2017’de yapımcıyla yollarını ayırdığını duyurdu. “Kalbim bu affedilemez eylemler yüzünden acı çeken kadınlar için kırık” diyen Chapman, ayrılığını açıklarken, “Eşimden ayrılmayı seçiyorum. Küçük çocuklarımın bakımı benim için öncelikli olan” ifadesini kullandı.
"YENİDEN AİLEMİN HAYATINDA OLMAYI UMUYORUM"
Chapman’ın açıklamasının ardından, danışmanlık aldığını söyleyen Weinstein, “Daha iyi olduğumda ilişkimizi yeniden inşa edebiliriz” diye konuştu. Yapımcı ayrıca, “Onu ve çocuklarımızı seviyorum. Daha iyi olduğumda yeniden onların hayatında olmayı umuyorum” diye ekledi.
Weinstein, geçen mart ayında tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.