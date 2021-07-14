Tecavüz suçlusu yapımcı Harvey Weinstein ile Georgina Chapman resmen boşandı

20 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Bir partide tanışarak 2007’de evlenen 69 yaşındaki Weinstein ile 45 yaşındaki Chapman’ın India (10) ve Dashiell (8) adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Çiftin boşanma davası Ocak 2018’de başladı. Chapman, eski eşinden 15 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında tazminat ile çocukların velayetini talep etti.