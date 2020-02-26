Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Harvey Weinstein hastanelik oldu

26.02.2020 - 09:05
Bir zamanlar Hollywood’daki en güçlü isim olarak bilinen film ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein (67), New York'ta yargılandığı tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.
Karara tepki göstererek "Masumum" diye bağıran yapımcının, cezaevine götürülürken fenalaştı, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Basit cinsel saldırı ve tecavüz ile ağır taciz'den suçlu bulunan Weinstein, daha ağır ceza gerektiren nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz'den beraat etti.
29 yıla kadar hapsi istenen Weinstein'in cezası, martta açıklanacak. Weinstein'in avukatları ise kararı temyize götüreceklerini söyledi.
Rosa McGowan karar sonrası "Bugün güçlü bir gün ve kolektif bir iyileşmeye yönelik büyük bir adım. 20 yıl önce aynı şeyi bir başkasına da yaptığını duyunca Weinstein'ın peşine düşmeye karar vermiştim. Daha sonra aynı şeyi bir başkasına, sonra bir başkasına, sonra bir başkasına yaptığını duydum. Ortaya çıkan her birimizin bir adı, bir hikayesi, bir hayatı var. Weinstein'dan daha fazlasıyız. Weinstein,
bir kez olsun rahat rahat oturamayacak" dedi.
Rosanna Arquette ise jüriye sağduyusunu kullandığı ve mağduru suçlayan savunmanın ötesini görebildiği için teşekkür etti ve kararı doğru yönde bir adım diye nitelendirdi. Karar hakkında konuşan bir diğer isim olan Sarah Ann Masse, “Bugün tacizcim Harvey Weinstein'ın hüküm giymesini kutluyorum" dedi. Masse eski Hollywood patronunun birinci derecede cinsel saldırı suçundan beraat etmesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını söylese de kararı, kurtulan herkes için bir zafer"diye nitelendirdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
67 yaşındaki Weinstein yaklaşık iki yıl önce aralarında Gywneth Paltrow, Angelina Jolie, Kelly Brook ve Asia Argento gibi birçok ünlü yıldızın bulunduğu ve çoğunluğu aktris ve set çalışanı 75'tan fazla kadın tarafından tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla suçlanmıştı. Ancak Weinstein iddiaları kabul etmemişti. Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi Ben de (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için Time's Up adlı kampanya düzenledi. Harvey Weinstein bugüne kadar davacılarla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.