Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Harvey Weinstein hastanelik oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

67 yaşındaki Weinstein yaklaşık iki yıl önce aralarında Gywneth Paltrow, Angelina Jolie, Kelly Brook ve Asia Argento gibi birçok ünlü yıldızın bulunduğu ve çoğunluğu aktris ve set çalışanı 75'tan fazla kadın tarafından tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla suçlanmıştı. Ancak Weinstein iddiaları kabul etmemişti. Harvey Weinstein’in cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi Ben de (Me too) etiketiyle sosyal medyada başından geçen benzer olayları paylaşmaya başladı. Sadece 2 günden 12 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için Time's Up adlı kampanya düzenledi. Harvey Weinstein bugüne kadar davacılarla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.