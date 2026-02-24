Tecavüz ve cinsel saldırıyla yargılanıyor. Russell Brand suçsuz olduğunu savundu
24.02.2026 17:21
NTV - Haber Merkezi
Tecavüz ve cinsel saldırıyla yargılanan oyuncu Russell Brand, Londra'da hakim karşısına çıktı. Ünlü isim, hakkındaki ek suçlamaları reddetti.
"Brand", "Nil'de Ölüm", "Troller", "Arthur", "Rock of Ages", "Army of One", "Minyonlar 2:Gru'nun Yükselişi" gibi birçok yapımda rol alan Russell Brand, tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı dava için Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
2009 yılında Londra'da gerçekleştiği iddia edilen bir tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Brand, ek suçlamaların görüşüldüğü mahkeme öncesi basın mensuplarıyla konuştu.
50 yaşındaki oyuncu, nasıl hissettiğiyle ilgili "Çok şanslıyım" ifadelerini kullandı. Brand'in elinde üzerinde İncil yazan mavi bir kitap taşıması dikkatlerden kaçmadı.
Mahkemede adını söyleyen Russell Brand, kürsüde de suçsuz olduğunu beyan etti. Russell Brand'in avukatı da müvekkilinin son suçlamalarla ilgili daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Öte yandan geçen yıl da tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddeden ünlü isim hakkında iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı dahil toplam beş suçlama bulunuyor. Brand'in haziran ayında yargılanması bekleniyor.
Yeni iddiaların bu davaya dahil edilip edilmeyeceğine karar vermek için önümüzdeki ay bir duruşma daha yapılacak.