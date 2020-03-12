Tecavüzden 23 yıl hapse mahkum edilen Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı

Tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein , 23 yıl hapis cezası aldı.

New York’taki Rikers Adası’nda bulunan cezaevi yetkililerinin, Weinstein’in hastaneye kaldırılmasının güvenliği açısından en iyi yol olduğu düşüncesiyle bu kararı verdikleri öğrenildi.

Weinstein'in sözcüsü Juda Engelmaye, "Göğüs ağrıları vardı ve Rikers yetkilileri de onu Bellevue’ye geri göndermenin güvenlik açısından önemli olduğuna karar verdi. Durumu değerlendirilecek ve muhtemelen gece boyunca hastanede kalacak. Yetkilerin özenine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor.