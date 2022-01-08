Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest

Hakkında yedi tecavüz davası açılan ve bir süredir tutuklu bulunan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, kefalet ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler 08.01.2022 - 10:20

Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest - 1

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Fransız sol bek Benjamin Mendy, tecavüz suçundan dolayı yargılandığı davada kefaletle serbest kaldı.


Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest - 2

Dört aydır cezaevinde olan Mendy, Chester Crown Mahkemesi’nde yapılan özel bir duruşmada Yargıç Patrick Thompson tarafından kefaletle serbest bırakıldı.


Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest - 3

Yıldız futbolcunun mahkeme kararının açıklandığı salona basın mensupları alınmadı.


Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest - 4

Mendy’nin kefaletle serbest bırakılmasına rağmen sıkı koşullara tabi olacağı aktarıldı.


Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy kefaletle serbest - 5

Açıklamaya göre Mendy'nin ev adresinde bulunması, şikayetçilerle iletişim kurmaması ve cuma günü gece yarısına kadar pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiği vurgulandı.

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