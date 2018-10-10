Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo’ya polis sorgusu

Öte yandan hukuk uzmanları, ABD polisinin dokuz yıl önceki tecavüz soruşturmasını yeniden başlatması üzerine Cristiano Ronaldo'yu uyardı. İtalyan futbol takımı Juventus'ta Ronaldo, tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemek için ülkesi Portekiz'e dönmek zorunda kalabilir. Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir. Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.