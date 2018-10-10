Tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo’ya polis sorgusu
ntv.com.tr
Dokuz yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatan ABD polisi, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu sorguya çekecek.
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Las Vegas polisi, tecavüzle suçlanan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’yu sorguya çekecek. Polis, tecavüz iddiasında, suçlanan tarafı da dinlemek istedi.
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Polis, Kathryn Mayorga’nın 2009 yılında Ronaldo’nun bir otel odasında kendisine tecavüz ettiği iddiası üzerine geçen hafta soruşturmayı yeniden başlatmıştı.
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Polis, iddiaları reddeden Juventus futbol takımı oyuncusu hakkında, başka bir ülkede yaşadığı için dava açamasa da onu sorgulayabilecek.
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Mirror gazetesine konuşan Vegas polisi, “Sorgulamanın ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz. Ancak onu dinlemek zorundayız” dedi.
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Sorgu haberi, Ronaldo’nun, kız arkadaşıyla birlikte Portekiz’de bir çatı barda avukatlarıyla yaptığı ‘özel buluşma’ ile eş zamanlı oldu.
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33 yaşındaki futbolcunun, kız arkadaşı Georgina Rodriguez’le özel jetiyle uçtuğu Lizbon’daki avukat buluşmasında, davacı Mayorga’ya karşı savunma hazırladığı iddia edildi.
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Çatı barda görüntülenen Ronaldo’nun neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü futbolcu, tecavüz iddiaları için “yalan haber” yorumunda bulunmuş, 75 milyon takipçisi olan sosyal medya kanalı üzerinden, “Tüm suçlamaları reddediyorum” demişti. Annesi ve kız kardeşi de yaptıkları sosyal medya paylaşımında Ronaldo’nun hayranlarından, adalet için destek istemişti.
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Öte yandan önceki günlerde Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması daha gelmişti. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaşmıştı.
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Kathryn Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açmış, Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.
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Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti. Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girmişti.
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Alman Der Spiegel dergisi, Ronaldo ile Mayorga arasında imzalanan 375 bin dolarlık sus payı belgesini yayınladı. Belge, dava sürecinde Ronaldo’yı köşeye sıkıştıracak bir delil olarak yorumlandı.
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13Öte yandan hukuk uzmanları, ABD polisinin dokuz yıl önceki tecavüz soruşturmasını yeniden başlatması üzerine Cristiano Ronaldo'yu uyardı. İtalyan futbol takımı Juventus'ta Ronaldo, tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemek için ülkesi Portekiz'e dönmek zorunda kalabilir. Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir. Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.