Tedavi edilmediğinde diyabet ve kalp hastalıklarına yol açıyor

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durup yeniden başladığı ciddi bir rahatsızlık olarak öne çıkıyor. Uyku uzmanı Martin Seeley, hastalığın kendisini bazı belirtilerle ele verebildiğini ifade ederek uyarıyor.

İngiltere genelinde yaklaşık sekiz milyon kişiyi etkileyen uyku apnesi, vakaların üçte birinde teşhis edilemiyor. Uyku apnesinin en yaygın belirtileri arasında sürekli horlama yer alıyor. Bu horlamaya genellikle boğulma hissi veya aniden uyanmalar eşlik ediyor.


Uyku sırasında yaşanan solunum kesintileri, kişinin derin uykuya geçmesini engelleyerek gün boyu yorgunluğa yol açabiliyor. Uyku uzmanı Martin Seeley'ye göre; televizyon izlerken, kitap okurken ya da trafikte beklerken dalıp gittiğinizi fark ediyorsanız, bu durum daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir.

Seeley, yorgunluk düzeyini ölçmek için kullanılan "Epworth Uykululuk Ölçeği" adlı kısa bir anketin, kişinin bir doktora başvurması gerekip gerekmediğini anlamada yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Mirror'da yer alan habere göre, uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Tüm bu faktörler, uzun vadede psikolojik sağlığı da olumsuz etkiliyor.

