Tedavi edilmediğinde diyabet ve kalp hastalıklarına yol açıyor
Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durup yeniden başladığı ciddi bir rahatsızlık olarak öne çıkıyor. Uyku uzmanı Martin Seeley, hastalığın kendisini bazı belirtilerle ele verebildiğini ifade ederek uyarıyor.
İngiltere genelinde yaklaşık sekiz milyon kişiyi etkileyen uyku apnesi, vakaların üçte birinde teşhis edilemiyor. Uyku apnesinin en yaygın belirtileri arasında sürekli horlama yer alıyor. Bu horlamaya genellikle boğulma hissi veya aniden uyanmalar eşlik ediyor.