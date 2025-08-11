Tedavi edilmediğinde diyabet ve kalp hastalıklarına yol açıyor

İngiltere genelinde yaklaşık sekiz milyon kişiyi etkileyen uyku apnesi, vakaların üçte birinde teşhis edilemiyor. Uyku apnesinin en yaygın belirtileri arasında sürekli horlama yer alıyor. Bu horlamaya genellikle boğulma hissi veya aniden uyanmalar eşlik ediyor.





