Tek bir kelime bile söylemeden ''Seni seviyorum'' demenin yolları

SEVDİĞİ ÇİÇEKLERDEN BİR BUKET GÖNDERİN

Çiçek göndermek artık eskisi kadar sık yapılmasa da etkisi hâlâ çok büyük. Bu jest, ona verdiğiniz değeri ve sevginizi kelimesiz ifade etmenin zarif bir yoludur.

Gerçek aşk, sadece sözcüklerle değil; davranışlarla da gösterilir. Sevdiğiniz kadına verdiğiniz değeri her fırsatta hatırlatmak, ilişkinizi güçlendirir ve kalpleri yakın tutar. Küçük jestler büyük sevgilerin en güzel tercümanıdır.