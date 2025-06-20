Tek bir kelime bile söylemeden ''Seni seviyorum'' demenin yolları
Aşkı ifade etmenin yolu sadece sözlerden geçmiyor. Bazen bir bakış, bazen küçük bir jest ya da düşünülmüş bir hareket de, sevgiyi anlatmak için yeterli olabiliyor.
İster yeni bir ilişkiye adım atmış olun, ister evlilik hazırlıkları yapıyor ya da yıllardır süren bir evliliği sürdürüyor olun; aşkı canlı tutmak ve aranızdaki bağı güçlendirmek her zaman önemlidir.
Aşk ve ilişki yazarı Kath Ramirez, “Seni seviyorum” demenin sessiz ama etkili yollarını paylaştı: