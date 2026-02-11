Tek tek ipe dizerek para kazanıyorlar. 20 yıl önce başladı, koli başına ücreti var

Gülay Köprülü, AA muhabirine, ceviz dizme işine 20 yıl önce bir akrabasının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Köprülü, ceviz dizerek eşine ve ev ekonomisine katkıda bulunduğunu aktararak, "Hem ceviz diziyorum hem de torunuma bakıyorum. Kendi harçlığımı çıkarıyorum. Torunlarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Evde de boş durmamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.