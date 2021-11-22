Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar

Aston Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, kulübe gelişiyle futbolculara tesislerde ketçap kullanma yasağı getirdi. 41 yaşındaki teknik diröktür "Ben ketçabı görmeden yasak gelmişti. Oyuncularımızın doğru bir zihniyete sahip olması gerekiyor. Bu kurallar onlar için. Elit bir futbolcu olmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor ve buda bunun için bir yol" diye konuştu.



