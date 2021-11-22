Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar

Aston Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, futbolculara ketçap kullanma yasağı getirdi. İngiliz futbol adamının kararı; Avrupa liglerinin ünlü teknik direktörlerinin futbolcularına getirdiği benzer yasakları gündeme getirdi.

Haberler 22.11.2021 - 11:09

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 1

Aston Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, kulübe gelişiyle futbolculara tesislerde ketçap kullanma yasağı getirdi. 41 yaşındaki teknik diröktür "Ben ketçabı görmeden yasak gelmişti. Oyuncularımızın doğru bir zihniyete sahip olması gerekiyor. Bu kurallar onlar için. Elit bir futbolcu olmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor ve buda bunun için bir yol" diye konuştu.

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 2

Gerrard'dan önce Tottenham'ın yeni menajeri olan Antonio Conte de gelir gelmez futbolcuların beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri için bir dizi önlem almıştı. Steven Gerrard ve Conte bu konuda tek değiller.

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 3

Dünyanın en büyük futbol kulüplerini banndıran Avrupa liglerinin ünlü teknik direktörleri, futbolculanna bazı gıdalan yasaklıyor. İşte teknik adamlann karşı olduğu gıdalar.

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 4

Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola: PİZZA

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 5

West Ham United'ın hocası David Moyes: PATATES KIZARTMASI

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 6

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger: KARAMELLİ ÇİKOLATA

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 7

Sunderland eski teknik direktörü Paolo Di Canio: BUZLU KOLA

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 8

Bayern Münih'in eski hocası Giovanni Trapattoni: MANTAR

Teknik direktörlerin futbolculara yasakladığı gıdalar - 9

Milan, Roma, Real Madrid, Juventus gibi takımların eski teknik
direktörü Fabio Capello: KETÇAP

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