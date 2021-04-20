Teksas Valiliği için favori Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, Teksas Valisi kim olsun? anketinde, Vali Greg Abbott'ı geride bırakarak açık ara birinci oldu.

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20.04.2021 - 09:19

Teksas'ta düzenlenen bir anket, eyalette valiliğe aday olabileceğini açıklayan Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı ta düzenlenen bir anket, eyalette valiliğe aday olabileceğini açıklayan Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Matthew McConaughey 'ye desteğin Teksas Valisi Greg Abbott'ınkinden fazla olduğunu ortaya koydu.

Tyler'daki Teksas Üniversitesi ve Dallas Morning News tarafından düzenlenen ankette, McConaughey yüzde 45'le ilk sırada yer aldı. 1.126 katılımcının yüzde 33'üyse iki dönemdir görevi sürdüren Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'a oy vereceğini söyledi.

Öte yandan Cumhuriyetçi katılımcıların çoğu Abbott'ı desteklemeyi düşündüklerini kaydederken, Demokrat Partili katılımcıların önemli bölümüyse merkezde durduğunu açıklayan McConaughey yerine daha ilerici bir adayı destekleyeceğini bildirdi.

Anketi yöneten Mark Owens, McConaughey'nin eyalete verdiği desteğin birçok kişi tarafından bilindiğini belirterek "Anketimize katılanların çoğu onun hikayesini biliyor ve birçoğu bundan sonra ne yapacağını görmek istiyor" dedi.

Teksaslı aktör, geçen ay yaptığı açıklamada 2022'de düzenlenecek valilik seçimine aday olmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti.