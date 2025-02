Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri

TEKVİR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tekvir suresi, klasik 604 sayfalık mushaf düzenine göre 585. sayfada başlar. Devam eden ayetler 586. sayfaya kadar uzanır. Bu sıralama, yaygın kullanımdaki basımlarda böyledir.



Farklı basımlarda ufak değişiklikler olabilir fakat genel kabul gören mushaflarda Tekvir suresi tam olarak 585. sayfanın son bölümünden 586. sayfanın başına kadar yer alır. Mushaf sayfa düzenine göre yer aldığı kısım genelde aynıdır. Bu durum, özellikle sureyi yüzünden okurken kolayca bulunmasına imkân tanır.



Namazlarda veya başka amaçlarla Tekvir suresi okunacağında, 585 ve 586. sayfalara bakmak yeterli olur. Böylece sureye ait ayetlere rahatlıkla ulaşılır. En güvenilir yaklaşım, Diyanet tarafından basılan resmi mushafı esas almaktır.





Tekvir suresi, sayfa düzenine göre iki sayfadan ibarettir. 585. sayfanın son yarısı ile 586. sayfanın başını kapsar. Bu sebeple kısa ama anlam derinliği barındıran sureler arasındadır.Toplamda 29 ayeti bulunduğu için, başka surelere kıyasla daha az hacme sahiptir. Kısa oluşu, ezberlenmesini de kolaylaştırır. Kur’an öğrenme aşamasındaki kişiler, genelde Tecvidli okumaya odaklanarak bu sureyi çabucak kavrayabilir.Sayfa sayısı az olduğu için Kur’an okuyanlar tarafından hızlı bulunur. Tek seferde rahatlıkla tamamlanabilir. Önemli olan okurken sure içeriğini düşünmektir.Bu surenin en belirgin fazileti, kıyamet tasvirini insanın gözleri önüne sermesidir. Peygamber Efendimiz’in, kıyametin dehşetini görmek isteyenlerin Tekvir suresini okumasını tavsiye ettiği belirtilir. Bu sureyi içtenlikle okuyan kişi, ahiret bilincine erişir.Halk arasında, sürekli Tekvir suresi okuyanın manevi olarak koruma altında olacağı yönünde rivayetler bulunur. Bazıları, sihir ve nazardan sakınmak için evde Tekvir suresi okur. Ancak bütün yardımı yalnızca Allah’ın sunduğunu unutmamak gerekir.Bazı kişiler, zor durumdan çıkmak veya özel istekler için sureyi birkaç kez okumayı adet edinir. Bu geleneksel uygulamalarda önemli olan samimi niyet ve tevekküldür. Her namaz sonrasında bu sureyi okuyanlar, manevi huzur hissettiklerini paylaşır.Tekvir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içinde bulunur. Son cüz olarak bilinen bu bölüm, “Amme” cüzü diye anılır. Tekvir suresi, 30. cüzün başlarındaki surelerden biridir.Kur’an toplam 30 cüze ayrıldığı için bu cüzde birçok kısa sure vardır. Tekvir suresi de kısa surelerden olduğu için ezber programlarında kolaylıkla yer alır. Kıyamet sahnelerini anlatan Abese, İnfitâr gibi surelerle birlikte geçer.Bu cüz içerisinde sureler ardı ardına sıralanır ve birbiriyle tematik benzerlik gösterir. Özellikle kıyametle ilgili surelerin yoğun olduğu bir bölümdür. Müslümanlar, bu cüzde yer alan sureleri sıklıkla okumayı sever.