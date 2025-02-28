Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri

Tekvir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 81. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve toplam 29 ayetten oluşur. Adını ilk ayetinde geçen güneşin dürülmesi ifadesinden alır. Tekvir suresi, hem geçmiş toplumlara hem de günümüze evrensel mesajlar iletir.

Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 1

TEKVİR SURESİ NEDİR?


Bu sure kıyamet sahnelerini ayrıntılı biçimde anlatır ve insana ahiret gerçeğini güçlü bir şekilde hatırlatır. Aynı zamanda vahyin kaynağının Allah olduğunu, Peygamber Efendimiz’e getirilen bu vahyin güvenilir bir melek aracılığıyla ulaştığını vurgular. Müslümanların kalbine derin bir farkındalık ve iman tazeliği sağlar.

Dünyevi koşuşturmaya kapılan kişiye kıyametin dehşetini hatırlatarak gaflet uykusundan uyandırır. İçerisindeki ayetler, özellikle kız çocuklarını diri diri gömen cahiliye âdetini kınar ve o gün her haksızlığın hesabının görüleceğini bildirir. 

TEKVİR SURESİNİ OKUMAK VE TEKVİR SURESİ DİNLEMEK


Tekvir suresini okumak, kişiyi ahiret bilinciyle donatır. Peygamber Efendimiz (sav), kıyametin dehşetini yakından görmek isteyenlere bu sureyi okumalarını tavsiye etmiştir. Bu tilavet, kulun ahiret sorumluluğunu idrak etmesine vesile olur.

Sureyi en doğru şekilde okuyabilmek için tecvid kurallarına riayet etmek önemlidir. Harflerin doğru mahreçlerinden çıkarılması, ayetlerin tesirini artırır. Arapça bilmeyenler veya Kur'an öğrenmeye yeni başlayanlar ise Türkçe okunuşundan faydalanabilirler.

Dinlemek de benzer etkiyi sağlar ve kalbe yumuşaklık verir. Özellikle mahir kârilerin tilaveti, dinleyeni derinden etkiler. Düzenli dinleme, sureyi ezberlemek isteyenlere pratik bir yöntem sunar.

YAŞAM HABERLERİ

Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 2

TEKVİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
  2. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
  3. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
  4. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
  5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
  6. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
  7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
  8. وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ
  9. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
  10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
  11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
  12. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
  13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
  14. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
  15. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
  16. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
  17. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
  18. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
  19. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
  20. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
  21. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
  22. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
  23. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
  24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
  25. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
  26. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
  27. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
  28. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ
  29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 3

TEKVİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. İzâ-şşemsu kuvvirat.
  2. Ve izâ-nnücûmu-nkederat.
  3. Ve izâ-lcibâlu suyyirat.
  4. Ve-izâ-l’işâru uttilet
  5. Ve-izâ-lvuhûşu huşirat
  6. Ve-izâ-lbihâru succirat.
  7. Ve-izâ-nnufûsu zuvvicet.
  8. Ve-izâ-lmev-ûdetu su-ilet
  9. Bi-eyyi zenbin kutilet.
  10. Ve-izâ-ssuhufu nuşirat
  11. Ve-izâ-ssemâu kuşitat.
  12. Ve-izâ-lcahîmu su’irat
  13. Ve-izâ-lcennetu uzlifet
  14. Alimet nefsun mâ ahdaret.
  15. Felâ uksimu bilhunnes.
  16. Elcevâri-lkunnes.
  17. Velleyli izâ as‘as.
  18. Ve-ssubhi izâ teneffes.
  19. İnnehu le kavlu resûlin kerîm.
  20. Zî kuvvetin inde zil’arşi mekîn.
  21. Mutâun semme emîn.
  22. Vemâ sâhibukum bimecnûn.
  23. Ve lekad raâhu bil-ufuki-lmubîn.
  24. Ve mâ huve alâ-lgaybi bidanîn.
  25. Vemâ huve bikavli şeytânin recîm.
  26. Fe-eyne tezhebûn.
  27. İn huve illâ zikrun lil’âlemîn.
  28. Limen şâe minkum en yestekîm.
  29. Vemâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbulâlemîn.
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 4

TEKVİR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tekvir suresi, klasik 604 sayfalık mushaf düzenine göre 585. sayfada başlar. Devam eden ayetler 586. sayfaya kadar uzanır. Bu sıralama, yaygın kullanımdaki basımlarda böyledir.

Farklı basımlarda ufak değişiklikler olabilir fakat genel kabul gören mushaflarda Tekvir suresi tam olarak 585. sayfanın son bölümünden 586. sayfanın başına kadar yer alır. Mushaf sayfa düzenine göre yer aldığı kısım genelde aynıdır. Bu durum, özellikle sureyi yüzünden okurken kolayca bulunmasına imkân tanır.

Namazlarda veya başka amaçlarla Tekvir suresi okunacağında, 585 ve 586. sayfalara bakmak yeterli olur. Böylece sureye ait ayetlere rahatlıkla ulaşılır. En güvenilir yaklaşım, Diyanet tarafından basılan resmi mushafı esas almaktır.

TEKVİR SURESİ KAÇ SAYFA?


Tekvir suresi, sayfa düzenine göre iki sayfadan ibarettir. 585. sayfanın son yarısı ile 586. sayfanın başını kapsar. Bu sebeple kısa ama anlam derinliği barındıran sureler arasındadır.

Toplamda 29 ayeti bulunduğu için, başka surelere kıyasla daha az hacme sahiptir. Kısa oluşu, ezberlenmesini de kolaylaştırır. Kur’an öğrenme aşamasındaki kişiler, genelde Tecvidli okumaya odaklanarak bu sureyi çabucak kavrayabilir.
Sayfa sayısı az olduğu için Kur’an okuyanlar tarafından hızlı bulunur. Tek seferde rahatlıkla tamamlanabilir. Önemli olan okurken sure içeriğini düşünmektir.

TEKVİR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? TEKVİR SURESİNİN FAYDALARI


Bu surenin en belirgin fazileti, kıyamet tasvirini insanın gözleri önüne sermesidir. Peygamber Efendimiz’in, kıyametin dehşetini görmek isteyenlerin Tekvir suresini okumasını tavsiye ettiği belirtilir. Bu sureyi içtenlikle okuyan kişi, ahiret bilincine erişir.

Halk arasında, sürekli Tekvir suresi okuyanın manevi olarak koruma altında olacağı yönünde rivayetler bulunur. Bazıları, sihir ve nazardan sakınmak için evde Tekvir suresi okur. Ancak bütün yardımı yalnızca Allah’ın sunduğunu unutmamak gerekir.

Bazı kişiler, zor durumdan çıkmak veya özel istekler için sureyi birkaç kez okumayı adet edinir. Bu geleneksel uygulamalarda önemli olan samimi niyet ve tevekküldür. Her namaz sonrasında bu sureyi okuyanlar, manevi huzur hissettiklerini paylaşır.

TEKVİR SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Tekvir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içinde bulunur. Son cüz olarak bilinen bu bölüm, “Amme” cüzü diye anılır. Tekvir suresi, 30. cüzün başlarındaki surelerden biridir.

Kur’an toplam 30 cüze ayrıldığı için bu cüzde birçok kısa sure vardır. Tekvir suresi de kısa surelerden olduğu için ezber programlarında kolaylıkla yer alır. Kıyamet sahnelerini anlatan Abese, İnfitâr gibi surelerle birlikte geçer.
Bu cüz içerisinde sureler ardı ardına sıralanır ve birbiriyle tematik benzerlik gösterir. Özellikle kıyametle ilgili surelerin yoğun olduğu bir bölümdür. Müslümanlar, bu cüzde yer alan sureleri sıklıkla okumayı sever.
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 5

TEKVİR SURESİNİN TAMAMI (TEKVİR SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 29 AYET)

Bismillâhirrahmânirrahîm

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
İzâ-şşemsu kuvvirat.
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
Ve izâ-nnücûmu-nkederat..
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
Ve izâ-lcibâlu suyyirat.
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
Ve-izâ-l’işâru uttilet
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
Ve-izâ-lvuhûşu huşirat
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
Ve-izâ-lbihâru succirat.
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
Ve-izâ-nnufûsu zuvvicet.
وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ
Ve-izâ-lmev-ûdetu su-ilet
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
Bi-eyyi zenbin kutilet.
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
Ve-izâ-ssuhufu nuşirat.
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
Ve-izâ-ssemâu kuşitat.
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
Ve-izâ-lcahîmu su’irat.
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
Ve-izâ-lcennetu uzlifet
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
Alimet nefsun mâ ahdaret.
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
Felâ uksimu bilhunnes.
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
Elcevâri-lkunnes.
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
Velleyli izâ as‘as.
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
Ve-ssubhi izâ teneffes.
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
İnnehu le kavlu resûlin kerîm.
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
Zî kuvvetin inde zil’arşi mekîn.
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
Mutâun semme emîn.
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
Vemâ sâhibukum bimecnûn.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Ve lekad raâhu bil-ufuki-lmubîn.
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
Ve mâ huve alâ-lgaybi bidanîn..
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
Vemâ huve bikavli şeytânin recîm.
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
Fe-eyne tezhebûn..
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
İn huve illâ zikrun lil’âlemîn.
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ
Limen şâe minkum en yestekîm.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Vemâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbulâlemîn.

Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 6

TEKVİR SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Ezber yapmaya başlamadan önce surenin anlamını okumak, hafızada kalıcılığı artırır. Her gün düzenli tekrar beyni sureye alışık hale getirir. Ayrıca sabah ve gece yatmadan önce tekrar yapmak ezber gücünü pekiştirir.

Ayetleri küçük parçalara bölmek faydalı olur. Bir günde çok ayet ezberlemek yerine, düzenli ve istikrarlı gitmek tercih edilir. Kişi kendini fazla zorlamadan sürdürülebilir bir planla ilerlemelidir.

Kıraat kaydı dinleyerek ezberleme süreci hızlanır. Takip ederken telaffuz hatalarını fark etmek kolaylaşır. Namazlarda okunan kısımlar da ezberi sağlamlaştırmaya katkı sağlar.

TEKVİR SURESİ MEALİ NEDİR? TEKVİR SURESİNDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Bu surenin meali incelendiğinde, kıyamet vakti yaşanacak korkunç olaylar canlı biçimde tasvir edilir. Güneşin söndürülmesi, yıldızların dökülmesi, dağların yürütülmesi gibi dehşet verici sahneler anlatılır. Ardından diri diri gömülen kız çocuğunun hesabı sorulur ve ilahi adalet vurgulanır.

Surede daha sonra Kur’an’ın Allah katından gönderildiği, Peygamber Efendimiz’in bu vahyi güvenilir bir melekten aldığı hatırlatılır. Peygamberimize atılan “delilik” iftirası reddedilir. Surenin sonunda, bu öğütlerden kim yararlanmak isterse hidayete erebileceği belirtilir.

Meal incelendiğinde, insanların yapıp ettikleri her şeyin ahirette ortaya serileceğine dikkat çekilir. Vahyin kesinliği ve kaynağının yüceliği söz konusu edilir. Kur’an’ın şeytani bir söz olmadığı vurgulanır.

TEKVİR SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Tekvir suresine, ilk ayetinin başlangıcından ötürü “İze’ş-şemsü küvvirat” ismi de verilir. Bazı hadis kaynaklarında sure bu ifadesiyle anılır. “Küvvirat” fiili de güneşin dürülmesi, toplanması anlamına gelir.

Peygamberimizin, kıyametle ilgili sureler arasında Tekvir’i özel olarak işaret ettiği bilinir. Bu yüzden kimi zaman “kıyamet sahnelerini anlatan sure” diye de anıldığı olur. Ancak en yaygın kullanım Tekvir suresi ismidir.

Resmi kaynaklarda genellikle “Tekvir” başlığıyla geçer. Halk arasında da çoğunlukla bu isimle tanınır. Diğer isimler sadece ek açıklama amacıyla kullanılır.

TEKVİR SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Tefsir, surenin ayetlerinin açıklanması ve derinlemesine yorumlanmasıdır. Tekvir suresinin tefsirinde, kıyamet sahnelerinin neden bu kadar çarpıcı anlatıldığı ele alınır. Müfessirler, her ayetin arka planındaki mesajları açıklar.
Örneğin güneşin dürülmesi, evrenin düzeninin bozulacağını sembolize eder. Yıldızların sönmesi, insanların o gün ışık ve rehberlik kaynağı bulamayacağını ifade eder. Dağların yerinden oynatılması, dünyanın köklü değişim geçireceğine işaret eder.

Surinın son bölümünde de Kur’an’ın melek Cebrâil tarafından getirildiği, Peygamber’in ise gaybı saklamadığı izah edilir. Bu açıklamalar, müşriklerin Peygamber hakkındaki şüphelerine cevap niteliğindedir. Tefsir, sureyi okuyan müminin imani bakışını kuvvetlendirir.
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 7

TEKVİR SURESİ NE İÇİN OKUNUR? TEKVİR SURESİ NEDEN OKUNUR?

Tekvir suresi, özellikle ahiret farkındalığını artırmak için okunur. Kıyamet tablosunu gözler önüne seren ayetleri, insanın dünyadaki sorumluluğunu hatırlatır. Bu nedenle günah ve gaflet halinden uyanmaya, tövbe ve dönüşe vesile olması amaçlanır.

Sure, aynı zamanda Kur’an vahyinin değerini ve Peygamberimizin doğruluğunu pekiştirir. Okuyan kişi, Hz. Muhammed’e indirilen vahyin hakikatini yüreğinde hisseder. Bu da imanını kuvvetlendirmeye yarar.

Bazıları manevi veya kişisel sorunlar için de Tekvir suresi okur. Kimi rivayetlerde, belirli sayılarda okumakla büyü ve nazardan korunma umulur. Ancak en önemli husus, her hayrın Allah’tan geldiğine inanmaktır.

TEKVİR SURESİ KAÇ AYETTİR?


Tekvir suresi toplam 29 ayettir. Bu ayetlerin tamamı Mekke döneminde inen kısa ve vurucu ifadelerden oluşur. Mushaf sıralamasında 81. sure konumundadır.

Ayetlerin büyük kısmı kıyamet sahnelerini betimler. Sonraki bölümde ise Peygamber Efendimiz’e gelen vahyin güvenilir kaynağı anlatılır. Her ayetin sonundaki ses uyumu, surenin edebi yönünü güçlendirir.

Kısa sureler içinde yer aldığından ezberlenmesi nispeten kolaydır. Bununla birlikte anlamı bakımından derin bir içeriğe sahiptir. Kişiyi ahiret inancıyla yüzleştirir ve sorumluluğa davet eder.

TEKVİR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an ayetlerini ezberden okumak için abdest şartı yoktur. Tekvir suresini de ezbere bilen biri, abdestsiz iken okuyabilir. Ancak mushafa dokunarak sureyi yüzünden okumak için abdest gerekir.

Namaz abdesti veya gusül gerektiren hallerde farklı durumlar söz konusudur. Gusül gerektiren durumlarda, hiçbir sureyi yüzünden okumak caiz görülmez. Bu gibi hassasiyetler, Kur’an’a duyulan saygı ve edep amaçlıdır.

Ezberden okumak veya telefon, tablet gibi ekranlardan okumak da farklı hükümler taşır. Yine de pek çok kişi, manevi hissiyatı tam yaşamak için abdestli olmayı tercih eder. Böylece sureyi okurken kalpteki huşu artar.

TEKVİR SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Kur’an’da veya hadislerde, Tekvir suresi’ni belli bir sayıda okuma mecburiyeti yoktur. Bazı rivayetlere göre zorlukları gidermek için yedi defa okunduğunda fayda görülebileceği belirtilir. Kimi uygulamalar da kırk bir kez okumayı öngörür.
Bu adetler, dini zorunluluk değil manevi tavsiyelerdir. Kişi kendi gönül rahatlığıyla dilediği kadar okuyabilir. Önemli olan samimi niyet ve sığınmadır.

Peygamber Efendimiz, kıyamet sahnelerini anlamak için bu sureyi okumanın yeterli olacağını söylemiştir. Bu da sureye ayrı bir ehemmiyet kazandırır. Sure, bir defa da okunsa gönülden tilavet edilirse sevabı büyüktür.
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 8

TEKVİR SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Tekvir suresi, günün herhangi bir saatinde okunabilir. Namazların ardından, sabah veya akşam vakti gibi zamanlar tercih edilebilir. Gece teheccüd namazı sonrası okunduğunda, tefekkür yönü daha da güçlenir.

Yağmur yağdığı sırada okunan duaların makbul olduğu söylenir. Bazı kişiler, yağmur anında Tekvir suresini okuyup dua etmeyi alışkanlık edinir. Manevi atmosferi yüksek anlarda sure daha çok iç huzuru sağlar.

Her gün düzenli olarak okumak, ahireti unutmamaya yardımcıdır. Kalp devamlı ikaz hâlinde kalır ve kişi gaflete düşmez. Asıl amaç, kıyametin dehşetini düşünerek sorumluluk bilincini arttırmaktır.

TEKVİR SURESİNDEN SONRA OKUNACAK DUA?


Tekvir suresini okuduktan sonra özel bir dua metni şart koşulmaz. Kişi dilediği şekilde ellerini açıp Rabbine yönelir. Kıyametin dehşetinden emin olmayı, günahlardan arınmayı, hayırlı bir son dilemesini ister.

Buradaki mesajlar hesaba ve ahirete dair uyarılar içerir. Bu yüzden istiğfar ve bağışlanma talebi etmek uygun olur. Samimi tövbe ve pişmanlıkla yapılan duaların kabul ümidi fazladır.

Bazı kimseler, surenin ardından bütün peygamberlere salât ve selam getirir. Ardından Allah’tan isteklerini sıralar. Bu dualar, surede anlatılan kıyamet sahnelerinden ders çıkararak yapılırsa kalpte derin bir uyanış gerçekleşir.

HER GÜN TEKVİR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Her gün Tekvir suresi okuyan kişi, ahiret fikrini diri tutar. Sure, dünya hayatının geçiciliğini sürekli hatırlatır ve kulun gafletten uzak kalmasına destek sağlar. Bu düzenli okuma, kalpte manevi bir hassasiyet meydana getirir.
Pek çok kişi, her gün okudukça surenin kıyamet sahnelerinin derin etkisini yaşadığını söyler. Bununla birlikte, surenin ezberi güçlenir ve namazlarda okuması kolaylaşır. Dünyanın geçici zevklerinden sıyrılıp ahirete hazırlıklı olma fikri yaygınlaşır.

Sürekli okunuş, surenin mesajlarını içselleştirmeye yardımcı olur. Samimi bir niyetle tekrar eden, suredeki uyarıları hayatında uygular. Böylece hem kalben huzur hisseder hem de amellerinde derli toplu olmaya çalışır.
Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri - 9

TEKVİR SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Tekvir suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Bu dönemde henüz Müslümanların sayısı azdı ve imani konular daha çok vurgulanırdı. Sure, kıyamet sahneleriyle Mekke müşriklerine çok güçlü bir uyarı niteliği taşır.

Nüzul sırasına göre erken surelerden biri olarak kabul edilir. Pek çok kaynakta yedinci sırada indiği bilgisi geçer. Tebbet suresinden sonra, A’lâ suresinden önce nazil olduğundan söz edilir.

Mekke’de vahiy yeni yayılırken, müşrikler ahiret inancını reddediyordu. Bu sure, onların inkârlarını çürütmek ve derin bir sarsıntı yaratmak amacıyla indirilmişti. Hem kıyamet tasviri hem de vahyin kaynağı konusundaki iddialara cevap sağlar.

TEKVİR SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Hatim kavramı genelde Kur’an’ın baştan sona okunmasıdır, fakat bazıları Tekvir suresi gibi sureleri belirli sayıda okuyarak da hatim ifadesi kullanır. Bu uygulamada önce samimi bir niyetle başlamak önemlidir. Kişi, belli bir sayıda Tekvir suresi okuyacağını gönülden kabul eder.

Belirlenen sayı tamamlanırken konsantrasyon ve huşu korunmaya çalışılır. Her tekrarın ardından kısa bir duraklama yapılıp dualar edilir. Surenin tamamı bitince eller açılarak dilekler Allah’a arz edilir.

Bu yöntemle manevi bağ kuvvetlenir, kişi surenin mesajını daha derinden hisseder. Düzenli okunan sure, zamanla kalpte yer eder ve dilden düşmez. Tüm gücün Allah’tan geldiğini bilerek yapılan bu okuma, umut ve huzur verir.
DAHA FAZLA GÖSTER