Tekvir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Tekvir Suresi meali ve tefsiri
Tekvir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 81. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve toplam 29 ayetten oluşur. Adını ilk ayetinde geçen güneşin dürülmesi ifadesinden alır. Tekvir suresi, hem geçmiş toplumlara hem de günümüze evrensel mesajlar iletir.
TEKVİR SURESİ NEDİR?
Bu sure kıyamet sahnelerini ayrıntılı biçimde anlatır ve insana ahiret gerçeğini güçlü bir şekilde hatırlatır. Aynı zamanda vahyin kaynağının Allah olduğunu, Peygamber Efendimiz’e getirilen bu vahyin güvenilir bir melek aracılığıyla ulaştığını vurgular. Müslümanların kalbine derin bir farkındalık ve iman tazeliği sağlar.
Dünyevi koşuşturmaya kapılan kişiye kıyametin dehşetini hatırlatarak gaflet uykusundan uyandırır. İçerisindeki ayetler, özellikle kız çocuklarını diri diri gömen cahiliye âdetini kınar ve o gün her haksızlığın hesabının görüleceğini bildirir.
TEKVİR SURESİNİ OKUMAK VE TEKVİR SURESİ DİNLEMEK
Tekvir suresini okumak, kişiyi ahiret bilinciyle donatır. Peygamber Efendimiz (sav), kıyametin dehşetini yakından görmek isteyenlere bu sureyi okumalarını tavsiye etmiştir. Bu tilavet, kulun ahiret sorumluluğunu idrak etmesine vesile olur.
Sureyi en doğru şekilde okuyabilmek için tecvid kurallarına riayet etmek önemlidir. Harflerin doğru mahreçlerinden çıkarılması, ayetlerin tesirini artırır. Arapça bilmeyenler veya Kur'an öğrenmeye yeni başlayanlar ise Türkçe okunuşundan faydalanabilirler.
Dinlemek de benzer etkiyi sağlar ve kalbe yumuşaklık verir. Özellikle mahir kârilerin tilaveti, dinleyeni derinden etkiler. Düzenli dinleme, sureyi ezberlemek isteyenlere pratik bir yöntem sunar.