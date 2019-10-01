Teodorin Nguema Obiang'ın lüks araçları satıldı (Lamborghini için rekor fiyat)
İsviçre'deki bir müzayede evi, Ekvator Ginesi'nin Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu olan Teodorin Nguema Obiang'a ait araçları satışa çıkardı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royces marka spor otomobillerin de bulunduğu 25 araç, 27 milyon dolara satıldı.
-
1
Ekvator Ginesi'ni 40 yıldır yöneten Teodoro Obiang Nguema'nın oğlu Teodorin Nguema Obiang'ın yolsuzluk soruşturması kapsanıda el konulan lüks otomobilleri Londra merkezli Bonhams tarafından açık arttırmaya çıktı.
-
2Aralarında 7 Ferrari, 4 Lamborghini, 5 Bentley, Rolls Royces, Bentley, Maserati ve McLaren'ın da olduğu 25 lüks araç, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan Cheserex Köyü'ndeki bir golf kulübünde toplam 27 milyon dolara satıldı.
-
3Otomobiller arasında en sıra dışı araçlardan biri 2014 Lamborghini Veneno Roadster'dı. Araç, 8,3 milyon dolara anonim bir alıcıya satıldı. Bu, açık artırmalarda Lamborghini marka bir aracın satıldığı en yüksek fiyat oldu.
-
4Lamborghini'nin 50. yıl dönümü için özel olarak üretilen ve saatte 354 kilometre hız yapabilen araç, tahminlerin yüzde 50 üzerinde bir fiyatla alıcı buldu.
-
5
Bonhams müzayede evi tarafından "tam bir roket" olarak tanımlanan Aston Martin One-77 Coupe aracı ise 1,5 milyon dolara satıldı.
-
6
Bonhams müzayede evinin basın sorumlusu Lynnie Farrant "Bu tür araçlar her koleksiyonda özel bir yer tutar fakat bunların hepsinin bir arada bulunması gerçekten sıra dışı bir durum" dedi.
-
7Savcılarla varılan anlaşma sonucunda bu paranın 23 milyonu, yoksulluğun yaygın olduğu Ekvator Ginesi'ndeki toplumsal projelere harcanacak.
-
8
Teodorin Obiang, lüks ve müsrif yaşam tarzıyla da tepki çekiyor. Ancak yine de bu lüks yaşantısını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.