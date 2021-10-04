Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Teoman, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Teoman'ın ve diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

ntv.com.tr

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 1

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 2
Teoman
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 3

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 4
Serenay Sarıkaya
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 5

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 6

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 7

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 8

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 9
Fazıl Say

"Ankara 1975"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 10
Fazıl Say
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 11
Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 12
Hüsnü Şenlendirici
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 13
Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 14
Behzat Uygur
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 15
Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 16
Cüneyt Arkın
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 17
Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 18
Bige Önal
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 19
Nesrin Cavadzade
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 20
Nesrin Cavadzade
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 21
Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 22
Fazıl Say
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 23
Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 24
Merve Çağıran
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 25

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 26

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 27
Jennifer Aniston
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 28
Jennifer Aniston
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 29
Gigi Hadid
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 30
Gigi Hadid
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 31
Miranda Kerr
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 32
Miranda Kerr
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 33
Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 34
Selena Gomez
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 35

Dua Lipa

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 36
Dua Lipa
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 37
Josephine Skriver
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 38
Josephine Skriver
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 39
Cara Delevingne
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 40
Cara Delevingne
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 41
Miguel Herran
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 42
Miguel Herran
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 43
Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 44
Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 45
Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 46
Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 47
Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 48
Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 49
Ebru Gündeş
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 50
Ebru Gündeş
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 51
Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 52
Mustafa Üstündağ
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 53
Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 54
Mazhar Alanson
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 55
Mazhar Alanson
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 56

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 57
34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 58
Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 59

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 60
Eda Ece
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 61
Merve Boluğur
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 62
Merve Boluğur
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 63
BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 64
İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 65
İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 66

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 67

Deniz Çakır

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 68

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 69

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 70
Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 71

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 72
Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 73
Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 74
Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 75
Russell Crowe
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 76
Russell Crowe
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 77
Cenk Tosun
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 78
Cenk Tosun ve ablası
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 79
Serel Yereli
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 80
Serel Yereli
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 81
Beste Kökdemir
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 82
Beste Kökdemir
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 83

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 84
Candan Erçetin
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 85
Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 86
Seda Bakan
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 87

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 88
Muazzez Ersoy
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 89

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 90
Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 91

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 92

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 93
Mazhar Alanson
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 94

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 95
Büşra Develi
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 96
Büşra Develi
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 97
Dilan Çiçek Deniz
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 98

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 99
Gigi Hadid
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 100
Gigi Hadid
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 101

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 102
44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 103
Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 104
Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 105

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 106

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 107

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 108
Burak Kut
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 109
Demet Şener
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 110
Demet Şener
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 111

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 112

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 113

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 114
Meryem Uzerli
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 115
Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 116

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 117

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 118

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 119

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 120
Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 121
Gizem Karaca
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 122

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 123

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 124

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 125
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 126
Farah Zeynep Abdullah
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 127
Farah Zeynep Abdullah
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 128
Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 129
Saadet Işıl Aksoy
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 130

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 131

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 132

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 133
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 134
Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 135
Winnie Harlow
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 136
Winnie Harlow
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 137

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 138
Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 139
Azra Akın
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 140
Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 141
Kit Harington
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 142
Kit Harington
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 143

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 144
Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 145
Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 146
Teoman
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 147
Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 148
Çağla Şıkel
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 149
AMİNE GÜLŞE
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 150
Demet Şener: 6 yaşındaki ben
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 151
Demet Şener
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 152

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 153
Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 154
Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 155

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 156

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 157

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 158
Miranda Kerr
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 159

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 160
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 161
NUSRET GÖKÇE
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 162

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 163
İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 164

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 165
GONCA VUSLATERİ
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 166
NUSRET GÖKÇE
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 167

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 168

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 169

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 170

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 171

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 172

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 173

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 174
Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 175

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 176
Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 177

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 178
Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 179

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 180
Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 181

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 182

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 183

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 184
38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 185

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 186
Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 187

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 188
Ezgi Mola
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 189

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 190
26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 191

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 192

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 193

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 194
Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 195

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 196

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 197

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 198
Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 199
Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 200

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 201
İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 202

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 203
Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 204

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 205

PINAR ALTUĞ

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 206

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 207

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 208

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 209

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 210

ÇAĞLA ŞIKEL

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 211

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 212
Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 213
Özge Borak
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 214

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 215
Hülya Avşar
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 216

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 217

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 218
Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 219

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 220

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 221
Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 222

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 223

NUSRET GÖKÇE

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 224

AZRA AKIN

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 225

AZRA AKIN

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 226

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 227

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 228

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 229
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 230

RIHANNA

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 231

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 232

Britney Spears

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 233

Britney Spears

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 234

Eminem

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 235

Eminem

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 236
Donald Trump
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 237
Donald Trump
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 238
Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 239
Gülse Birsel
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 240

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 241
Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 242

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 243

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 244
Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 245
Doğa Rutkay Kamal
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 246

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 247
Tolga Çevik
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 248

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 249

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 250

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 251
Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 252

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 253
İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 254

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 255

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 256

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 257
30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 258
Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 259

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 260
2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 261
Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 262
DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 263
DERYA ŞENSOY
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 264

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 265
34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 266

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 267
30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 268

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 269
KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 270

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 271

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 272
BARIŞ MANÇO
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 273

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 274
Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 275

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 276
Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 277
ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 278

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 279
OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 280

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 281
İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 282
Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 283
Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 284
Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 285

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 286
Tamer Karadağlı
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 287

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 288
Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 289

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 290

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 291

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 292
Demet Akbağ
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 293

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 294
Rıza Kocaoğlu
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 295

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 296
Ata Demirer
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 297

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 298
Behzat Uygur
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 299

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 300

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 301
Zeynep Kankonde
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 302

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 303

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 304

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 305
Meryem Uzerli
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 306

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 307
Beste Kökdemir
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 308

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 309

Ezgi Mola

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 310

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 311

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 312

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 313
Miley Cyrus
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 314
Kraliçe II. Elizabeth
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 315
Kraliçe II. Elizabeth
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 316
John Kennedy
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 317

John Kennedy

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 318

Angela Merkel

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 319

Angela Merkel

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 320

Vladimir Putin

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 321
Vladimir Putin
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 322

Papa Francis

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 323
Papa Francis
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 324

Hillary Clinton

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 325
Hillary Clinton
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 326

George Bush Jr.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 327
George Bush Jr.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 328

Prens Charles

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 329
Prens Charles
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 330
Barack Obama
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 331
Barack Obama
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 332

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 333

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 334
Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 335
30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 336

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 337
Sezen Aksu
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 338

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 339
Türkan Şoray
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 340
Çağla Şıkel (solda)
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 341
Çağla Şıkel
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 342

Kenan İmirzalıoğlu

1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 343
Kenan İmirzalıoğlu
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 344
Mehmet Günsür
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 345
Mehmet Günsür
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 346

Özge Özpirinçi

puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 347
31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 348

Oğuzhan Koç

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 349
Oğuzhan Koç
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 350

Nusret Gökçe

Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 351
Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 352

İlber Ortaylı

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 353
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 354
Bengü

Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 355
Bengü
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 356

Aleyna Tilki

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 357

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 358

Şebnem Ferah

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 359
Şebnem Ferah
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 360

Tarkan

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu.

Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 361

Tarkan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 362

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;
"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 363

Fazıl Say

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 364

Caner Erkin

Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 365
Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 366

Justin Bieber

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 367
Justin Bieber
Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 368

Haley Joel Osment

1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 369

Haley Joel Osment

Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 370

Ajda Pekkan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 371

Ajda Pekkan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 372

Arda Turan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 373

Arda Turan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 374

Angelina Jolie

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 375

Angelina Jolie

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 376

Bengü

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 377

Bengü

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 378

Bruce Willis

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 379

Bruce Willis

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 380

Beren Saat

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 381

Beren Saat

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 382

Bergüzar Korel

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 383

Bergüzar Korel

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 384

Deniz Akkaya

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 385

Deniz Akkaya

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 386

Elçin Sangu

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 387

Elçin Sangu

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 388

Emre Aydın

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 389

Emre Aydın

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 390

Eser Yenerler

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 391

Eser Yenerler

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 392

Jennifer Aniston

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 393

Jennifer Aniston

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 394

Hazal Kaya

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 395

Hazal Kaya

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 396

Kenan İmirzalıoğlu

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 397

Kenan İmirzalıoğlu

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 398

Lady Gaga

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 399

Lady Gaga

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 400

Mehmet Ali Erbil

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 401

Mehmet Ali Erbil

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 402

Merve Sevi

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 403

Merve Sevi

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 404

Özge Özpirinçci

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 405

Özge Özpirinçci

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 406

Pelin Karahan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 407

Pelin Karahan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 408

Şener Şen

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 409

Şener Şen

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 410

Tarkan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 411

Tarkan

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 412

Teoman

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 413

Teoman

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 414

Cristiano Ronaldo

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazanan ilk takım olmasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun payı yadsınamaz. Nike, takımın şampiyonluğunu ve Ronaldo’nun şampiyonluğa katkısını bir ilanla kutladı. İlanda, Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafının üzerinde “Bu çocuk biliyordu” (This boy knew) mesajına yer verildi. Ronaldo, fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Teoman: Annem çok kitap okuyorum diye endişelenirdi - 415
Çocukluk fotoğrafındaki dikkat çeken detay ise, Ronaldo'nun üzerindeki giysinin Adidas markalı olması. Nike'ın, şampiyonluk ilanı için Adidas logosunu silip Nike logosunu koymasına Adidas firmasından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor.
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Mesut Özil 

Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şu sıralar Amine Gülşe ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen 29 yaşındaki Özil'in, yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği bildirildi.