Teoman ilk kez açıkladı. "Annem yıllarca şarkıcı olmamdan utandı"
22.01.2026 09:01
Son Güncelleme: 22.01.2026 10:13
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Teoman, "Empati" programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Teoman, annesinin seçtiği meslekten memnun olmadığını itiraf etti.
“İki Yabancı”, “Paramparça”, “Zamparanın Ölümü”, “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi şarkılarıyla tanınan ve son yıllarda yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Çocukluğuna ve gençlik yıllarına dair bilinmeyenleri anlatan Teoman, annesinin şarkıcı olmasından ötürü senelerdir mutsuz olduğunu itiraf etti.
ELVIS PRESLEY GİBİ ROCK YILDIZI OLMAK İSTEMİŞ
Annesi, teyzesi ve anneannesiyle büyüdüğünden bahseden Teoman, "Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor, Elvis Presley falan oldu. Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsun. Sana güven veren bir babanın eksikliği stres yaratıyor insanda. Huzursuz biri olup çıkıyorsun sonunda. Onlarla büyümem kadınlığın o inceliğini öğrenmemi sağladı. Fazla maço olmayan alanlarda büyüdüm" dedi.
“Hayatım kahramanlarıma özenmekle geçti ve hala kahramanlarım var” diyen Teoman, “12-13 yaşında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu söyledim” ifadelerini kullandı.
"AKSİ BİR YAŞLI OLMAKTAN KORKUYORUM"
Daha önce söylediği “Annem depresif birisidir. Ben de öyle biriyim. Dışarı çıkarken bir zırh takıyorum” sözleriyle alakalı konuşan Teoman, “Ben de bir sürü şey beni melankoliye götürüyor. Çocuklukta nasıl bir ortamdaysanız o size geçiyor. Annemde beğenmediğim tüm özellikler bana geçti, depresyon da dahil. Kendimi daha dingin biri yapmaya çalışıyorum. Sabahları evden kendimi telkin ederek çıkıyorum. Aksi ve sürekli kavga çıkaran insanları beğenmiyorum. Aksi bir yaşlı olmaktan çok korkuyorum. Oraya doğru gitmemek için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.
"ANNEM YAPTIĞIM İŞİ BEĞENMİYOR"
"Annen bu rock starlık meselesini nasıl karşıladı?" sorusuna yanıt veren Teoman, “Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları ‘Ay Teoman'ı çok seviyoruz’ dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.
KAYBETTİĞİ BABASINA DAİR KONUŞTU
Seneler önce kaybettiği babasına dair konuşmayı sevmediğini ifade eden Teoman, "İki yaşında birinin babasını kaybetmesi ölümüne değil, yokluğuna üzülmek. Çocukluktaki eksiklik hiç geçmiyor" dedi ve ekledi:
"Evdeki ortam seni yoğuruyor. Eğer annen babanın yokluğunu dram gibi değil de normalleştirse daha farklı olabilirdi. Sana büyük bir acı, eksiklik hissini onlar veriyor. Mutsuz bir ebeveyn seni mutsuz ediyor."
TEOMAN'IN GÜNLÜK HAYATI NASIL?
Günlük hayatına dair de konuşan Teoman, "Kendime kafe adam diyorum. Sabah 8’de kafedeyim. Mutfakta hiçbir şey yapmam. Hep dışarda yerim" dedi.
Evini çok sevdiğini ve iş konuşmak dışında kimseyi çağırmadığını ifade eden ünlü şarkıcı, "Hiç de olgun bir insan evi değil. Evimde yemek masası yok ama boks torbası var. Biri gelse ve evin benim olduğunu bilmese bir ergenin evi sanar" dedi.
Çok düzenli olduğunu söyleyen Teoman, “Kitaplarımı konularına göre sıralarım. Çoraplarımı bile cinsine göre ayırırım. Her gün kendime okuma listelerinden ödev çıkartıyorum” şeklinde konuştu.
"HAYAL ETTİĞİM GİBİ BİR BABA OLAMADIM"
2012-2015 yılları arasında Ayşe Kaya ile evlilik yapan ve Zeyno adından bir kızı olan Teoman, babalığıyla ilgili şunları söyledi:
"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime ‘Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, kızına sahtekar değil de dürüst bir baba olsan iyi olur’ dedim. Babalık için elimden geleni yapıyorum."
Baba olduktan sonra kendisinde nelerin değiştiğinden bahseden ünlü isim, "Artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini biliyorsun. Zaten yaşın gittikçe ilerliyor. Eski Teoman gibi bir adamı sürdüremeyeceğimi de anladım. Sadece babalıkla değil" dedi.
"TEMBEL TAKLİDİ YAPIYORUM"
Taylan'ın "Magazinle çok vakit kaybetmedin mi? Sen yeterince asla tanınmıyorsun” sözlerine yanıt veren Teoman, "Çocukluğumdan beri eşek gibi çalışıyorum. Kimse beni tanımıyor. Şimdiki aklım olsa daha dikkatli olurdum" dedi.
Ardından tembel olduğuna dair açıklamaları hakkında da konuştu ve “Parodisini yapıyorum aslında tamamen kurmaca. Okan Bayülgen yaptı bunu. Beni biraz karikatürize etti. İnsanlar o sayede bana daha sempatik yaklaştı. Kendi kendime 'Okan beni Nasreddin Hoca'ya çevirdi ben de oradan yürüyeyim' dedim. Tembel değilim, tembel taklidi yapıyorum" dedi.
EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINI ANLATTI
En büyük hayal kırıklığını anlatan Teoman, “2011-2012 yıllarında müziği bırakmıştım. Bir kere bıraktım, artık daha gerçek bir şeylerle ilgilenmek istiyordum. Müziği çıkartınca hayat daha da boş geldi. ‘Kariyerini, özel hayatını hiçbir şeyi iyi yönetemedin. Bir çocuğun bile yok’ dedim. 44 yaşındaydım o zaman, geriye bakınca abuk subuk şeyler yapmışım bir de ben kendimi zeki zannediyordum. Büyük hayal kırıklığı yaşadığım dönem orasıdır.”
"ÖZKAN UĞUR GİBİ HATIRLANMAK İSTERİM"
Artık daha rasyonel birisi olduğunu ve daha dingin bir hayatı tercih ettiğini belirten ünlü isim, “Yılların serserisi artık çok düzgün bir hayat yaşıyor” diye konuştu.
Unutulmaktan da ölümden de korkmadığını ifade eden 58 yaşındaki Teoman, "Senden geriye ne kalacak?" sorusuna şu cevabı verdi:
“Eskiden büyük sanatçı olmak gibi ideallerim vardı. Ama bu artık umrumda değil. En çok istediğim şey Özkan Uğur gibi hatırlanmak. Herkeste nefis hisler uyandıran birisi olmayı isterdim."