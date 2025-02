Teravih Namazı​ nasıl kılınır? Teravih Namazı​ rekatı ve farzıyla ilgili bilgiler

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT OLARAK KILINIR?

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan güçlü bir sünnettir. İki rekât veya dört rekât şeklinde kılınabilir. En çok tercih edilen yöntem, ikişer rekâtta bir selam vererek on selamla toplam yirmi rekâtı tamamlamaktır. Başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta Sübhaneke, ardından Fatiha ve kısa bir sure okunur; sonra rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât da aynı şekilde kılındıktan sonra oturur ve selam verilir. Eğer dörder rekât kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda sadece Tahiyyat ve salavat okunup selam vermeden üçüncü rekâta kalkılır. Toplam yirmi rekât bu şekilde devam eder, her dört rekâtta veya iki rekâtta bir kısa ara verilmesi de mümkündür. Teravih, cemaatle kılınırsa imamın yüksek sesle okuduğu ayetler dinlenir. Tek başına kılarken ise kişi içinden veya hafif sesli şekilde okuyabilir. Namazın sonunda vitir namazı da kılınarak yatsı sonrasındaki ibadet tamamlanır.Geleneksel olarak teravih namazı yirmi rekât şeklinde kılınır ve bu uygulama asırlardır devam eder. Hz. Peygamber döneminde kesin rekât sayısı konusunda farklı rivayetler bulunsa da sahabe devrinden itibaren Müslümanlar ağırlıklı olarak yirmi rekât kılarak bu ibadeti sürdürmüştür. Yirmi rekât, iki rekâtta bir selam vererek ya da dörder rekât halinde beş selamla tamamlanabilir. Bazı kişiler bu miktarın kendilerine ağır gelmesi durumunda sekiz veya on rekât da kılabilir. Yirmi rekât, sünnet-i müekkede hükmünde olduğu için tavsiye edilir. Özellikle camilerde cemaatin birlikte kıldığı uygulama genelde yirmi rekâta dayanır. Güç ve vakit elverdiği takdirde bu sayıda kılmak, sünnetin tam uygulanması anlamına gelir.Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınır. Önce yatsının farzı ve son sünneti eda edilir, ardından teravihe geçilir. Bu namazın vakti, yatsı namazı vaktinin girmesiyle başlar ve imsak vaktine kadar devam eder. İster hemen yatsı namazını takiben, ister gece ilerleyen saatlerde kılmak mümkündür. Hz. Peygamber’in bazen erken bazen de geç saatlerde kıldığına dair rivayetler vardır. Fakat günümüzde çoğunlukla camilerde yatsı namazının hemen ardından cemaatle teravih kılınır. Yatsı namazından önce teravih kılınamaz çünkü vakti girmemiş olur. Ramazan’ın ilk gecesinden son gecesine kadar (Bayram gecesi hariç) bu namaz vakti gelir gelmez eda edilir.