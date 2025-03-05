Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri
Mübarek Ramazan ayının 5. günü de geride kaldı. İftarlarını yaptıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, bu akşam teravih namazı saat kaçta kılınacak?
2025 Ramazan'ın altıncı teravih namazı için saat araştırmaları hız kazandı. Cemaatle yirmi rekât olarak, yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının 5 Mart 2025 tarihindeki saatine yönelik Diyanet bilgisi sorgulanıyor. İşte, 5 Mart 2025 il il teravih vakitleri...