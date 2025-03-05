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Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri

Mübarek Ramazan ayının 5. günü de geride kaldı. İftarlarını yaptıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin teravih vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, bu akşam teravih namazı saat kaçta kılınacak?

Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri - 1

2025 Ramazan'ın altıncı teravih namazı için saat araştırmaları hız kazandı. Cemaatle yirmi rekât olarak, yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının 5 Mart 2025 tarihindeki saatine yönelik Diyanet bilgisi sorgulanıyor. İşte, 5 Mart 2025 il il teravih vakitleri...

YAŞAM HABERLERİ

Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri - 2

BU AKŞAM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Ramazan İmsakiyesi ile 5 Mart akşamı illerde teravih namazı vakitleri belli oldu.

Teravih namazı İstanbul'da: 20:25'te Ankara'da 20:09'da İzmir'de 20:31'de Bursa'da ise 20:24'te kılınacak.

Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri - 3

TÜM İLLERİN TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

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Teravih namazı saat kaçta? İstanbul'da ve Ankara'da teravih namazı kaçta kılınacak? İşte 5 Mart il il teravih vakitleri - 4

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.

Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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