Terazi burcunda mavi dolunay (Haftalık burç yorumları 15-21 Nisan 2019)
Hareketli bir haftaya başlıyoruz. Merkür, Venüs, Güneş burç değiştirecek; 21 Mart’ta Terazi burcunda yaşadığımız Dolunay’ın ardından, 19 Nisan’da tekrar Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek, Mavi Dolunay… AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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17 Nisan’da Merkür Balık burcundaki seyahatini tamamlayıp, Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür, Koç burcunda da çok rahat edemese de biraz aklımızla vereceğimiz kararlarda Balık burundaki enerjisinden biraz daha az iniş çıkış yaşatarak mantığımızı yine devreye alabilmemizi kolaylaştırır. Merkür, Koç burcunda iken kararlarımızda biraz daha bencil olabiliriz. Hızlı hareket ederek, tepkilerimizin sonuçları üzerinde çok da düşünmeden hareket edebileceğimiz enerjiler altında oluruz.
19 Nisan’da Terazi burcunda bu dönemin ikinci Dolunayını yaşayacağız. Astrolojide, peşi sıra aynı burçta iki defa Dolunay yaşanması çok da alışık olduğumuz bir durum değildir. Bu yıl Terazi burcundakiler şanslı gruptakiler…Geçtiğimiz 21 Mart’ta Terazi burcunun ilk derecelerinde yaşamıştık Dolunay’ı, bu hafta da Terazi burcunun son derecelerinde yaşayacağız. İstanbul saati ile 14:13’te Güneş ve Ay tam karşıt açıda bulunacak. 29° Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay anının yükseleni Aslan burcu olacak. Bir burcun son derecesi Astrolojide kuvvetli ve etkili kararlar almak konusunda güçlü enerjiler vermez. Hele ki bu Terazi burcu ise aldığımız her kararda aklımız “seçmediğimiz seçenek” üzerinde kalabilir. Dolunaylar hayatımızda tamamlamamız gereken konuları gösteren, ektiklerimizi biçeceğimiz zamanı işaret eden dönemlerdir. 21 Mart’tan beri sizin için hangi konular gündeminizde ise bu dönemde hala bu konularla ilgileniyor olabilirsiniz. Bu sefer bir farkla, artık meyveleri toplama vakti. Burçlara göre etkisini ilgili kısımlarda okuyabilirsiniz.
20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçecek, 21 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçerek, ilişkilerimizde biraz daha kendimizi ön plana koyduğumuz bir dönem başlayacak.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta Cumartesi günü, Güneş Boğa burcuna geçecek ve sizin için kritik değişimlerin başladığı bir dönemde yeni bir faza geçeceksiniz. Başlattığınız değişim rüzgarı ile beraber hayatınızı yerine oturtma ve yeni düzene uygun hareket etme dönemi başlayacak. Hafta ortasında Merkür’ün de sizin burcunuza geçişi ile birlikte, aklınıza koyduklarınızda direnmek ve hatta oldurmak konusunda mantıklı hamlelerde bulunacağınız bir süreç başlayacak. Düşünceleriniz kendi mutluluğunuz üzerinde fazlaca yoğunlaşırken, tam karşıt burcunuzda meydana gelecek Dolunay, size hayatta tek başınıza olmadığınızı, partnerinizin mutluluğunuzdan da sorumlu olduğunuzu hatırlatacak. Evliliğinizde, ilişkinizde veya ortaklığınızda dengeleri sağladıkça mutluluğunuz artacak. Tabii bu Dolunay ile birlikte, hayatınızda artık size hizmet etmeyen ilişkileri hayatınızdan tamamen çıkarmanız da gündeminize gelebilir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, şanslı bir hafta dilerim.
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Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, bu hafta Güneş sizin burcunuza geçiş yapacak ve size yenilik enerjisi getirecek. Bu yenilik enerjisi aslında 21 Mart’ta yaşadığınız Dolunay’ın ardından, günlük hayatınızda yaptığınız değişiklikler etrafında şekillenebilir. Her gün yapageldiğiniz günlük rutinlerinizde karar verdiğiniz değişikliklerin hayatınıza kattığı fayda ve zarar dengesini ölçümleyebileceğiniz bir haftadasınız. Hem yapınız hem de bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınız hayatınızda rutin olarak değişimlere izin vermese de hayatın akışı bazı sonları ve ardından yeni başlangıçları zorunlu kılar. En doğrusu geldiğiniz yol ayrımlarını saygıyla kabul etmeniz sonrasında da kaygılarınızı işin içine katmadan en doğru kararı vermeniz.
Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.
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Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, Mars bu hafta da burcunuzda ilerlerken sizi yine hayat enerjisi ile dolduracağa benziyor. Etrafınızdaki arkadaşlarınızdan bir yandan güç alırken bir yandan da Mart ayının ortalarında başlayan yeni çevrelere girme, yeni insanlar tanıma süreçlerinde ektiğiniz tohumların meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. O süreçte tanıştıklarınızla arkadaşlığınızı bir adım ileriye taşımaya karar verebilir veya bilmediğiniz yeni detaylarla yüzleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda daha önce sizin için önemli olmayan detaylar gözünüze çarpabilir ve belki de bir ilişkiyi kapatıp yenisine başlama noktasına gelebilirsiniz. Platonik olarak beslediğiniz duygular varsa kendinizin daha önemli olduğu gerçeği ile hareket edip, yeni bir sayfa açabilirsiniz.
Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim…
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Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, 10. Eviniz ile ilgili konular bu aralar çok hareketli…10. Ev Astrolojide, iş hayatını, meslek üzerindeki gelişmeleri, toplum içerisindeki statüyü, saygınlığı yönetir. Venüs’ün de Koç burcuna geçişi ile toplum içerisindeki ikili ilişkilerinizde biraz daha kendinizi ön plana alarak hareket etmeye başlayabilir, istekleriniz konusunda inatçı davranabilirsiniz. Dengeleri kurmaya çalışın…
Dolunay ile birlikte, aileniz, eviniz ve yuvanız ile ilgili konularda sorgulamalar yapabilirsiniz. Sizi üzen veya yeteri kadar mutlu etmeyen detaylardan kurtulmak için kolları sıvayabilirsiniz. Dolunaylar Astrolojide kapanış enerjisi olarak adlansa da, her kapanışın bir başlangıç olduğunu da unutmamak gerekir. Sizi mutlu edecek başlangıçları yaparken sadece duygularınızla değil, mantığınızla da hareket etmenizin önemini fark edeceğiniz bir haftadasınız.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz iki yıl boyunca neredeyse her gökyüzü olayının başrol oyuncularından biri sizdiniz. Hayatınıza geri dönüp baktığınızda bu yılların önemini daha iyi anlayacaksınız. Değiştiniz, yenilendiniz, hayatınızın birçok alanını yeniden inşa ettiniz. Bu hafta da yardımcı başroldesiniz. Her ne kadar Dolunay sizin burcunuzda meydana gelmese de sizi de kuvvetli etki alan burçlardan biri yapacak. Temel konu başlıklarından bazıları, kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve iletişim kurduğunuz kanallar olacaktır. Her türlü iletişim kazasına bu dönemde dikkat etmeniz lehinize olacaktır. Hayat motivasyonlarınızın hatta bakış açınızın değiştiği bir dönemdesiniz. Yurt dışı planlarınız, hobileriniz ve eğitim hayatınızdaki atılımlar için istekli ve yüksek motivasyon içinde olabilirsiniz. Kendinize zaman yaratmayı ihmal etmeyin…
Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim…
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Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, kendi emekleriniz ile yarattığınız kazançlarınızda ektiğiniz tohumların yeşermeye başladığını göreceğiniz, filizlenen dallardan meyveleri toplayabileceğiniz bir döneme başladınız. Adeta, geçen haftalarda meydana gelen yeni gelişmeler, sizi beklediğiniz fırsatlara kavuşturmak için sırada bekliyor. Kararlı olmanızın büyük önem taşıyacağı bu süreçte etrafınızdakiler(ortaklarınız, iş arkadaşlarınız vs) ile dengeleri kurmaya özen göstermelisiniz. Ailenizden gelecek maddi destekler, miras, vergi gibi ödemeler konusunda ani gelişmeler olabilir.
Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta dilerim…
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Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, hayatınızın önemli bir dönemini yaşıyorsunuz. Aslında 21 Mart itibari ile başlayan bu dönemin bu hafta sonuna geliyoruz diyebiliriz. İlişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız ile ilgili konularda bazıları kontrolünüzde bazıları kontrolünüz dışında bir sürü yeni gelişme yaşanmış olabilir. Yeni aldığınız kararlar ve tohumların şimdi size sunduklarını değerlendirme ve adil bir karar verme zamanı geldi. Çevrenizdekileri mutlu etme veya dengeleri kurma kaygısı gütmeden, salt sizin hayatınız için en doğru olanı seçme sürecindesiniz. 21 Mart civarı hayatınızdaki en kritik konular her ne ise bu hafta bu hafta bu konularda artık size fayda sunmayacak detayları geride bırakmalısınız. Farkındalıklarınız ve hayatınızdaki ağırlıklardan kurtularak başlayacağınız bu yeni dönemde, çevrenizdekilerin sizi gördükleri vasıflarınıza odaklanabilirsiniz. İşiniz, görünüşünüz, hayatı yaşayış şekliniz vb…Sizin için kritik olan bu Mavi Dolunay döneminde tüm kararlarınızın yüksek faydanıza olmasını dilerim.
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Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu hafta hemen yanı başınızda Dolunay meydana gelecek. Sizin bilinçaltınızda kurduklarınız ve inandıklarınızla ilgili detayları kapsayacak bu Dolunay aslında Martın ortalarından beri yaşadığınız olayların bir kapanışı gibi düşünebilirsiniz. O süreçte sizi kaygılanmaya iten her ne ise hepsinden kurtularak yeni bir başlangıç vakti geldi.
Hayatı fazlaca düşünmeyi, irdelemeyi seven burçlardan birisiniz fakat bazen her şeyi akışına bırakmak ve olduğu gibi kabullenmek daha kolay olabilir, her zaman bir planınız olmasına gerek yok!
Sağlık, aşk ve huzur dolu bir hafta dilerim.
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Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçen hafta Jüpiter’in Retro hareketine başlaması ile sizi de aslında geçmişinizdeki olayları tekrar değerlendirip, verdiğiniz kararları sorgulayabileceğiniz bir döneme soktu. Etrafınızdakilerin sizinle ilgili gördüğü, bildiği konularda belki de tam olarak çözemediğiniz derslerinizle bu dönemde tekrar yüzleşip sizi mutlu edecek kararları almanız için fırsatlar verecektir.
Bu haftaki Dolunay da bir süredir tanıdığınız, bildiğiniz arkadaş çevrenize farklı bir gözle bakıp belki de ilişkilerinizi başka bir statüye taşımanıza olanak verecek enerjiler verecektir.
Yaşananlara her zaman olumlu bir pencereden bakmaya devam…
Mutlu, sağlıklı, bereket dolu bir hafta olsun…
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Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, sizin için toplum içerisindeki rolünüz ve eğer varsa aktif iş hayatınız içindeki başarınız çok önemli. Başarıyla mutlu olan, faydalı olmayı seven bir yapınız var. Bu hafta da sizin için bu konulara destek verecek nitelikte bir Dolunay yaşanacak. Bilinçaltınızdaki kaygılarınızla, tam olarak kapatamadığınız ve fakat ilerlemenize de mani olarak gördüğünüz ilişkilerinizi, projelerinizi gündeminize alıp verdiğiniz karar doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Aile hayatınız da bu kararınıza destek verecek konumda olacaktır. Aldığınız derslerinizi düşünerek attığınız her adımda istediğiniz hayata bir adım daha yaklaşacağınızı unutmayın…
Jüpiter Retro ile birlikte kaygılarınızı değerlendirirken daha ayakları yere basan çözümlerle ilerlemeyi seçebilirsiniz.
Sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta sizin için önemli bir hafta. 21 Nisan’da yaşanacak Dolunay’ın yükseleni Aslan-Kova aksı olacağından, yüksek etki alacak burçlardan biri de sizsiniz…Bu Dolunay ile birlikte kardeşleriniz, dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili bazı konularda yeni farkındalıklara ulaşıp, kritik kararlar alabilirisiniz. Hobileriniz, eğitim hayatınız veya yurtdışı konuları da sizin için önemli konu başlıkları arasında yer alabilir. Kendi emeklerinizle kazandığınız finansal konularda, hayatın akışı içerisinde kabullenmeniz gereken çok da etkili olamayabileceğiniz durumlar oluşabilir. Her ne olursa olsun sizin yüksek faydanız için olacağını aklınızdan çıkarmayın…
Huzur, mutluluk ve bereket dolu bir hafta dilerim.
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Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Merkür ve Venüs bu hafta sizin burcunuzdan ayrılıyor. Aklınızın, fikrinizin yaşadığınız ilişki olmadığını idrak edebilmeniz için önemli bir hafta olacak. Duygusal hatta bazen melankolik yapınız yüzünden, hislerinizin etkisine fazlaca kapıldığınız, mantığınızı ikinci plana attığınız bir dönemi tamamlıyorsunuz.
Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, ailenizden aldığınız maddi destek, ödemekle yükümlü olduğunuz kredi, vergi gibi ödemeler konusunda yeni bir farkındalık yaşayabilir beraberinde bir dönemi geride bırakıp, yeni bir döneme başlamaya karar verebilirsiniz.
Unutmayın, hayat dengedeyken güzel, duygularınız ve mantığınız arasındaki dengeyi kurabildiğiniz huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim.