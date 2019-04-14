Terazi burcunda mavi dolunay (Haftalık burç yorumları 15-21 Nisan 2019)

17 Nisan’da Merkür Balık burcundaki seyahatini tamamlayıp, Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür, Koç burcunda da çok rahat edemese de biraz aklımızla vereceğimiz kararlarda Balık burundaki enerjisinden biraz daha az iniş çıkış yaşatarak mantığımızı yine devreye alabilmemizi kolaylaştırır. Merkür, Koç burcunda iken kararlarımızda biraz daha bencil olabiliriz. Hızlı hareket ederek, tepkilerimizin sonuçları üzerinde çok da düşünmeden hareket edebileceğimiz enerjiler altında oluruz.

19 Nisan’da Terazi burcunda bu dönemin ikinci Dolunayını yaşayacağız. Astrolojide, peşi sıra aynı burçta iki defa Dolunay yaşanması çok da alışık olduğumuz bir durum değildir. Bu yıl Terazi burcundakiler şanslı gruptakiler…Geçtiğimiz 21 Mart’ta Terazi burcunun ilk derecelerinde yaşamıştık Dolunay’ı, bu hafta da Terazi burcunun son derecelerinde yaşayacağız. İstanbul saati ile 14:13’te Güneş ve Ay tam karşıt açıda bulunacak. 29° Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay anının yükseleni Aslan burcu olacak. Bir burcun son derecesi Astrolojide kuvvetli ve etkili kararlar almak konusunda güçlü enerjiler vermez. Hele ki bu Terazi burcu ise aldığımız her kararda aklımız “seçmediğimiz seçenek” üzerinde kalabilir. Dolunaylar hayatımızda tamamlamamız gereken konuları gösteren, ektiklerimizi biçeceğimiz zamanı işaret eden dönemlerdir. 21 Mart’tan beri sizin için hangi konular gündeminizde ise bu dönemde hala bu konularla ilgileniyor olabilirsiniz. Bu sefer bir farkla, artık meyveleri toplama vakti. Burçlara göre etkisini ilgili kısımlarda okuyabilirsiniz.

20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçecek, 21 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçerek, ilişkilerimizde biraz daha kendimizi ön plana koyduğumuz bir dönem başlayacak.

Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…