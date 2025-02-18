Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası

Terk edilme sorunları ilişkiler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Terk edilme sorunlarının ilişkilerde sorunlara nasıl yol açabileceğini öğrenelim:



1. Güven sorunları: Terk edilme sorunları olan kişiler partnerlerine güvenmekte zorluk çekebilirler; partnerlerinin onları terk edeceğini veya ihanet edeceğini varsayabilirler. Bu, sağlıklı ilişkiler kurmayı zorlaştırabilir.



2. Özgüvensizlik ve kıskançlık: Terk edilme sorunları olan kişiler her zaman sürekli ilgi ve güvenceye ihtiyaç duyarlar. Hassas olabilirler ve çok çabuk güvensiz veya kıskanç olabilirler. Bu, partnerlerinin anlamasını zorlaştırabilecek yapışkan davranışlara yol açabilir.



3. Düşük öz saygı: Terk edilme sorunları olan kişiler düşük öz saygıya sahiptir ve değersiz hissedebilirler. İlişkilerinde yaşanan sorunlardan kendilerini sorumlu tutabilirler ve sevgi ve ilgiye layık olmadıklarını hissedebilirler.



4. Yakınlık korkusu:Terk edilme sorunları olan kişiler partnerleriyle yakınlaşmayı zor bulabilirler. Yalnız kalma korkusuyla partnerleriyle duygusal bağ kurmaktan kaçınabilirler. 5. İlişkileri sabote etmek - Terk edilme sorunları olan kişiler, diğer kişinin ilişkiyi bitirme şansı olmadan ilişkiyi bitirirler. Sorunları düzeltmek veya iletişim kurmak yerine, ilk etapta terk edilen taraf kendileri olmasın diye ilişkiyi bitirirler.





