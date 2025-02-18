Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası

Terk edilme sorunları yaşayan kişiler güven sorunları, düşük öz saygı, yakınlık korkusu sergileyebilir ve ilişkileri sabote etmeye başvurabilirler. Bu zorlukların üstesinden gelmek açık iletişimi, terapistlerden veya güvenilir kişilerden yardım almayı ve öz değeri ve ilişki dinamiklerini iyileştirmek için öz bakımı uygulamayı içerir.

Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 1

Başkalarına kolayca güvenmeyen, bağlanma korkusu olan, hassas, düşük öz saygıya sahip ve kendinizi korumak için olumsuz tepki veren biriyseniz, terk edilme sorunlarınız olduğunun bir işaretidir.

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Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 2

Bu sorunlar çocukluk deneyimlerinizi ve travmalarınızı yansıtır. Çocukluğunda sevgi ve şefkat görmeyen bir çocuk artık terk edilme sorunları yaşıyor. Diğer kişinin ilişkiden çıkmasına izin vermeyecekler; büyük güven sorunları yaşıyorlar ve ilk etapta yakınlıktan ve bağlılıktan korkacaklar.


Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 3

Terk edilme sorunları ilişkiler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Terk edilme sorunlarının ilişkilerde sorunlara nasıl yol açabileceğini öğrenelim:

1. Güven sorunları: Terk edilme sorunları olan kişiler partnerlerine güvenmekte zorluk çekebilirler; partnerlerinin onları terk edeceğini veya ihanet edeceğini varsayabilirler. Bu, sağlıklı ilişkiler kurmayı zorlaştırabilir.

2. Özgüvensizlik ve kıskançlık: Terk edilme sorunları olan kişiler her zaman sürekli ilgi ve güvenceye ihtiyaç duyarlar. Hassas olabilirler ve çok çabuk güvensiz veya kıskanç olabilirler. Bu, partnerlerinin anlamasını zorlaştırabilecek yapışkan davranışlara yol açabilir.

3. Düşük öz saygı: Terk edilme sorunları olan kişiler düşük öz saygıya sahiptir ve değersiz hissedebilirler. İlişkilerinde yaşanan sorunlardan kendilerini sorumlu tutabilirler ve sevgi ve ilgiye layık olmadıklarını hissedebilirler.

4. Yakınlık korkusu:Terk edilme sorunları olan kişiler partnerleriyle yakınlaşmayı zor bulabilirler. Yalnız kalma korkusuyla partnerleriyle duygusal bağ kurmaktan kaçınabilirler. 5. İlişkileri sabote etmek - Terk edilme sorunları olan kişiler, diğer kişinin ilişkiyi bitirme şansı olmadan ilişkiyi bitirirler. Sorunları düzeltmek veya iletişim kurmak yerine, ilk etapta terk edilen taraf kendileri olmasın diye ilişkiyi bitirirler.


Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 4

TERK EDİLME KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKIŞIR?

İletişim kurun: İlişkiden çıkmak yerine, partnerinizle iletişim kurun; ona korkularınızdan bahsedin. Kimse zihin okuyamaz; partnerinize düşünmesi ve harekete geçmesi için zaman verin.

Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 5


Yardım isteyin: Kendinizi bir kırmızı bayrak olarak iddia etmek yerine, yardım isteyin. Partnerinizle veya arkadaşlarınızla konuşabilir veya doktorlardan danışmanlık alabilirsiniz. Kendinizi tanımak ve sorunlarınızla başa çıkmak için terapiye gidebilirsiniz.

Terk edilme korkusu ilişkinize zarar mı veriyor? Güven sorunu ve daha fazlası - 6


Öz bakım uygulayın: Öz bakım uygulamak, sevgi ve ilgiye layık olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir; kendinize zaman ve hak ettiğiniz prenses muamelesini verin. Bu, öz değerinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

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