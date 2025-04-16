Terzihaneden kütüphaneye uzanan 69 yıllık ustalık: Yaşamak, yaşlanmak değildir
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 69 yıldır terzilik yapan 82 yaşındaki Yaşar Azgan, ömrünü kitaplarla, terzilikle ve insan biriktirmekle geçirdi. "24 saatlik gün içinde 30 saat okumak gerekir" diyerek gençlere çağrıda bulunan Azgan, ilkokul mezunu olmasına rağmen bugüne kadar 2 bin dolayında kitap karıştırdı, yabancı dil öğrendi, 9 kez ödüllendirildi.
Manavgat'ın en eski esnaflarından biri olan terzi Yaşar Azgan, meslekteki 69 yılı ve kitaplarla geçen yaşam öyküsüyle yalnızca bir zanaatkâr değil, aynı zamanda kültürün taşıyıcısı oldu.
1943 yılında Manavgat'ın Gençler Köyü'nde dünyaya gelen Azgan, 1956 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Antalya'da bir terzinin yanında çıraklığa başladı. 1963 yılında Manavgat'ta kendi dükkânını açan Azgan, aynı yıl askere gitti. İstanbul'da askerlik yaptığı dönemde terzilik eğitimini ustaların yanında sürdürdü. Askerlik sonrası memleketine dönerek mesleğini sürdüren Yaşar Azgan, Manavgat'ın ileri gelenlerini giydirmeye devam etti.
Bugün 82 yaşında olan Azgan, "Meslekte 69 yılı, yaşamda 82 yılı geride bıraktım" diyerek, yaşadığı her anı dolu dolu geçirdiğini anlattı.