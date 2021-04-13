Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı Ramazan'da iftar sofralarını tatlandıracak

Anadolu Ajansı 13.04.2021 - 12:30
"RAMAZAN YOĞUNLUĞUMUZ BAŞLADI"
Kadayıf işletmecisi Lütfü Karacaoğlan, Ramazan ayında kadayıf satışında yükselme olduğunu belirterek, artan siparişlere yetişmek içinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
"Ramazan yoğunluğumuz başladı. İnşallah tüm halkımıza tatlılarımızı yetiştireceğiz" diyen Karacaoğlan, ev ve iş yerlerine paket servis yapacaklarını belirtti.
DİYARBAKIR KADAYIFI NASIL HAZIRLANIYOR?
Kadayıf ustası Mahmut Akdivar, 17 yılının bu meslekle geçtiğini ifade ederek, mesleği babasından öğrendiğini belirtti.
Kadayıf yapımı için hazırladıkları hamuru en az 6 saat dinlendirdiklerini anlatan Akdivar, hamurun daha sonra tel hale getirildiğini aktardı.