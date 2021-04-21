Tescilli Tokat kebabına ramazan ilgisi

"SİPARİŞLERİE YETİŞEMİYORUZ'



Kebap ocaklarının farklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ocaklarımızın belli bir kapasitesi var. Bir kebap ocağına maksimum beş kilo atabiliyoruz. 45 dakika sonra diğer 5 kiloluk kebabımızı atabiliyoruz. O yüzden talep çok olunca zorluk oluyor. Ama o da bizim mesleğimizin güzelliği. Bizim bir şikâyetimiz yok. Müşterimizden de memnunuz. Olumlu tepkiler var. İnsanlar sıklıkla tercih ediyor Ramazan nedeniyle de şu an siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.