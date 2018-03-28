Tesettürlü top model Halima Aden: Bugünü hayal bile edemezdim
Somali asıllı ABD'li Tesettürlü top model Halima Aden, “Kötü bir çocukluk geçirdim. Mülteci kampındayken, bugün yaşadıklarımı hayal bile edemezdim” dedi.
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Raşit Bağzıbağlı’nın Modanisa için özel olarak tasarladığı ‘Desert Dream Koleksiyonu’nun defilesi önceki gün Emaar Square Mall’da yapıldı. Dünyaca ünlü model Halima Aden’in baş mankenliğinde tanıtılan 28 parçadan oluşan tasarımlar görücüye çıktı.
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Defilede podyuma çıkan Halima Aden, mülteci kampında bulunduğu günlerinde, şu anki konumunu hayal bile edemediğini söyledi.
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Aden şöyle konuştu: “Hayatım boyunca şükretmeyi bildim. Ailemin imkansızlıkları dolayısıyla kötü bir çocukluk geçirdim. Bu nedenle ömrüm boyunca UNICEF işbirliğiyle çocuklara iyilik elçisi olacağım."
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"Muhafazakâr modası içerisinde modelliği en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum. Türkiye çok güzel. Boğaz’a hayran kaldım"