Tesettürlü top model İstanbul'da podyuma çıktı

Top model Aden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Somali'de doğdum. Model olmadan önce de tesettürlüydüm. Sonradan kapanmadım. Top model olmam tamamen bir şans eseri. Bir güzellik yarışmasına başvurmuştum. Tek tesettürlü yarışmacı olmam beni gazetelere manşet yaptı. Ondan sonra dünyanın en ünlü modellik ajansında çalışmaya başladım. Türkiye'de tanıdığım manken de var. Dubai'de yaptığımız defilede Tülin Şahin de vardı. Onu tanıyorum."