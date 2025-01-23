''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik

Birçok kişi, psikopatların kötü niyetli olduklarını ve kişisel çıkarları için suç işlediklerini düşünebilir ancak bu bakış açısı, çoğu zaman yanıltıcıdır. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler, kendilerini kamufle edebilmek için topluma uyum sağlamayı tercih edebilirler.

Daha önce paylaştığı bir videoda, psikopatinin başlıca semptomlarını açıklayan Vic Path, son gönderisinde kendisini herkesten farklı hissettiren bir durumu paylaştı.