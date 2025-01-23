''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik
Daha çok karizmatik, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç işleme potansiyeline sahip kişilik yapılarını tanımlamak için kullanılan 'psikopati' terimi, geçmiş yıllarda her türlü akıl hastalığını kapsayan bir kelime olarak karşımıza çıkıyordu. Psikopatinin yaygın görülen belirtileri arasında empati yoksunluğu, öfke, utanç eksikliği ve benmerkezcilik gibi semptomlar yer alıyor ancak TikTok'ta teşhisli bir sosyopat olduğunu öne süren Vic Path'e göre, psikopatlar istedikleri zaman topluma uyum sağlayabiliyor ve kendilerini gizleyebiliyorlar.
Sosyal medya fenomeni Vic Path, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) hakkındaki deneyimlerini sık sık TikTok hesabında takipçileriyle paylaşıyor.
Daha önceki videolarında kimseye sevgi duygusu hissedemediğini ve her istediğinde ağlayabildiğini anlatan Path, kendisini ''teşhis edilmiş bir psikopat'' olarak tanımlıyor.