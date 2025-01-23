''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik

Daha çok karizmatik, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç işleme potansiyeline sahip kişilik yapılarını tanımlamak için kullanılan 'psikopati' terimi, geçmiş yıllarda her türlü akıl hastalığını kapsayan bir kelime olarak karşımıza çıkıyordu. Psikopatinin yaygın görülen belirtileri arasında empati yoksunluğu, öfke, utanç eksikliği ve benmerkezcilik gibi semptomlar yer alıyor ancak TikTok'ta teşhisli bir sosyopat olduğunu öne süren Vic Path'e göre, psikopatlar istedikleri zaman topluma uyum sağlayabiliyor ve kendilerini gizleyebiliyorlar.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 1

Sosyal medya fenomeni Vic Path, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) hakkındaki deneyimlerini sık sık TikTok hesabında takipçileriyle paylaşıyor.

Daha önceki videolarında kimseye sevgi duygusu hissedemediğini ve her istediğinde ağlayabildiğini anlatan Path, kendisini ''teşhis edilmiş bir psikopat'' olarak tanımlıyor.

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''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 2

Uzmanlar, psikopatların antisosyal kişilik bozukluğunun şiddetli bir formuna sahip olabildiğini ve manipülatif, dürtüsel, sorumsuz tavırlar sergileyebileceğini ifade ediyor.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 3

Bu tavırlar arasında başkalarının duygularına duyarsız kalmak, uzun süreli ilişkilerde zorluk yaşamak, suçluluk duygusunun eksik olması ve sürekli başkalarını suçlamak gibi durumlar da yer alabiliyor.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 4

Birçok kişi, psikopatların kötü niyetli olduklarını ve kişisel çıkarları için suç işlediklerini düşünebilir ancak bu bakış açısı, çoğu zaman yanıltıcıdır. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler, kendilerini kamufle edebilmek için topluma uyum sağlamayı tercih edebilirler.

Daha önce paylaştığı bir videoda, psikopatinin başlıca semptomlarını açıklayan Vic Path, son gönderisinde kendisini herkesten farklı hissettiren bir durumu paylaştı.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 5

200 binden fazla takipçisi bulunan Path, "Yaygın inanışın aksine, psikopatlar da bazı duygulara sahiptirler. Biz duygularımızı diğer insanlardan farklı bir düzeyde yaşıyoruz. Neredeyse bütün duyguları hissedebiliyoruz ama bu genelde en düşük seviyede oluyor'' ifadelerini kullandı.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 6

İnsanların neden duygusal patlamalar ya da çöküşler yaşadığını anlamadığını itiraf eden Path, "Küçük kardeşim çok duygusal bir çocuktu ve sürekli öfke nöbetleri geçiriyordu. Onun neden böyle büyük tepkiler verdiğini hiçbir zaman anlayamadım çünkü ben aynı duyguları hissetmiyordum'' şeklinde konuştu.

''Ben teşhisli bir psikopatım'' diyerek anlattı: İşte beni normal insanlardan ayıran en büyük özellik - 7

Normal insanların duygularını "çok korkunç ve bunaltıcı" bulduğunu anlatan Vic Path, ''Birinin duygusal patlamalar yaşaması, bir şeyleri çok yoğun yaşadığını gösterir ve bence bu doğru değil'' dedi.

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