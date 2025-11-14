Tesisat ustası açıkladı: Doğalgaz faturasını yüzde 30'a kadar azaltan yöntem
14.11.2025 11:20
İHA
Elazığ'da yaşayan tesisat ustası, petek temizliğinin kış öncesi dönemde hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli ısınma için şart olduğunu ifade etti.
Tesisat ustası Metehan Yılmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte petek temizliğinin önemine dikkat çekti. Düzenli yapılmayan petek temizliğinin hem ısınma performansını düşürdüğünü hem de doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Yılmaz, "Petek temizliği yapıldığında yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. İki yılda bir yapılmasını öneriyoruz. Bu işlem peteklerin ömrünü uzattığı gibi kombinin de daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor" dedi.
Kimyasal madde kullanılmadan sadece suyla temizlik yaptıklarını belirten Yılmaz, asit içerikli temizleyicilerin petek ve kombi sistemlerine zarar verebileceğini ifade etti. Kış öncesi dönemde yoğunluk yaşadıklarını aktaran Yılmaz, işlemin yaklaşık 30-40 dakika sürdüğünü ve peteklerin sökülmeden tamamen temizlendiğini dile getirdi.
''PİSLİK BİRİKİNCE ISINMAYA ENGEL OLUYOR''
Yılmaz, "Petek temizliğini, yüzde 30 yakıt tasarrufu ve peteklerin daha iyi ısınması için yapıyoruz. Bu peteklerin içerisine pislik birikiyor. Pislik birikince de ısınmaya engel oluyor. Temizlendiğinde ise petekler daha rahat çalışıyor'' dedi.