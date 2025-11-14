Tesisat ustası açıkladı: Doğalgaz faturasını yüzde 30'a kadar azaltan yöntem

Tesisat ustası Metehan Yılmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte petek temizliğinin önemine dikkat çekti. Düzenli yapılmayan petek temizliğinin hem ısınma performansını düşürdüğünü hem de doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Yılmaz, "Petek temizliği yapıldığında yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. İki yılda bir yapılmasını öneriyoruz. Bu işlem peteklerin ömrünü uzattığı gibi kombinin de daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor" dedi.