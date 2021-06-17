Teyana Taylor, Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi oldu

2017 yılında The Guardian gazetesi, en çok satan 19 derginin 214 kapağı üzerinde araştırma yaptı. Bu kapakların her birinin yılın ilk iki ayında yalnızca beyaz isimlere yer verdiğini tespit etti. Bu, tek bir siyahi kadının bile kapak yıldızı yapılmadığı anlamına geliyordu. Tüm yıl boyunca sadece 20 kapakta siyahi bir kişi yer aldı.