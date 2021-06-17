Teyana Taylor, Maxim'in en seksi kadın seçtiği ilk siyahi oldu

ntv.com.tr 17.06.2021 - 06:57 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 08:00
Erkek dergisi Maxim, geleneksel olarak her yıl bir kişiye ‘en seksi kadın’ unvanı veriyor. Bu yıl, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor en seksi kadın seçildi. 30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu.
2000 yılında kurulan dergi, bu zaman kadar Jennifer Garner, Lindsay Lohan, Katy Perry ve Taylor Swift gibi isimleri en seksi kadın olarak kapağına taşıdı. Eva Longoria, 2005 ve 2006’da iki kez üst üste aynı unvanı aldı.
2017 yılında The Guardian gazetesi, en çok satan 19 derginin 214 kapağı üzerinde araştırma yaptı. Bu kapakların her birinin yılın ilk iki ayında yalnızca beyaz isimlere yer verdiğini tespit etti. Bu, tek bir siyahi kadının bile kapak yıldızı yapılmadığı anlamına geliyordu. Tüm yıl boyunca sadece 20 kapakta siyahi bir kişi yer aldı.
TEYANA TAYLOR'IN İMZA ATTIKLARI
Peki 2021’de bir ilke imza atan Teyana Taylor kimdir?
1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı. 2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.
CANLI PERFORMANSLARIN SANATÇISI
SNL’den The Tonight Show with Jimmy Fallon’a, The Ellen Show’dan WNBA all-star maçına kadar akılda kalan sayısız canlı performansa imza attı.