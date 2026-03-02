Tezgahların önü dolup taşıyor. 35 çeşidi var, beğenen tekrar tekrar alıyor
02.03.2026 14:32
İHA
Sivas'ta Ramazan'da rağbetin arttığı turşuda muşmuladan kiraza kadar 35 çeşit ürün tezgahları süslüyor.
Kentte Ramazan ayında turşu tezgahlarının önü dolup taşıyor. İftar sofralarında turşu tüketiminin artmasıyla vatandaşların özellikle bamya, domates, sarımsak, muşmula ve erik gibi farklı turşu çeşitlerine yöneldiği gözlemlendi.
Cam kavanozlar içinde sergilenen ürünlerin renkli görüntüsü, alışveriş için gelen vatandaşların dikkatini çekiyor. Tezgahta ayrıca biber, lahana, pancar, salatalık ve karışık turşu gibi birçok çeşit yer alıyor. Ramazan ayına özel olarak tüm turşu çeşitlerinde kilo fiyatı ise 250 TL.
Turşu satıcısı Hüseyin İncesu, "Kış aylarında 30-35 turşu çeşidimiz bulunmaktadır; yeşil fasulye, çağla, kiraz, lahana, sarımsak gibi birçok çeşidimiz var. Ramazanın gelmesiyle birlikte yoğun bir bereket yaşanmaktadır. Sivas'ta Et ve Süt Kurumundan sonra en uzun kuyruk burada oluşuyor. Muşmula, çağla gibi çeşitlerimizi daha çok çocuklar tercih ediyor.
Sarımsak çeşidimiz sağlığa faydalı olduğu için Ramazanda yoğun olarak tüketiliyor. Sosyal medyada görüp gelip alan çok oluyor; bir alan bir daha alıyor. Farklı türleri yetiştiremiyoruz çünkü yoğun ilgi görüyor. Kampanyalı şekilde satıyoruz; tüm çeşitleri Ramazan vesilesiyle 250 liradan satıyoruz. Tüm Sivas halkını bekliyoruz, ikramda da bulunuyoruz. Beğenenler geri gelip tekrar tekrar alıyor" dedi.