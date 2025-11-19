Tezgahta yerini aldı, talep yoğun: Kışın vazgeçilmezi

İskilip turşusunun yapımını anlatan Kambur, "Ürünlerimizi tarladan aldıktan sonra salamuraya yatırıyoruz. Ardından temizleyip yıkıyoruz ve tekrar salamuraya koyuyoruz. Salamurada en az iki ay beklemesi gerekiyor ki tuzu içine çekebilsin. Bu işlemde İskilip'te çıkarılan kaya tuzunu kullanıyoruz. Kaya tuzu olmadan turşu olmaz. Salamuradan çıkardığımız turşuyu birkaç kez suyla yıkayıp bir süre suda bekletiyoruz. Ardından birkaç gece sonra sirke ve sarımsakla buluşturuyoruz. Paketleme işleminden sonra yaklaşık 15-20 gün sonra sofraya hazır hale geliyor" dedi.

Cam kavanozların turşunun ömrünü uzattığını ifade eden Kambur, "Plastik bidona koyduğumuzun 6 aylık bir raf ömrü olurken, cam kavanozda, şişelerde bu 8 aya, 1 yıla çıkabiliyor. Tabii ki bu 6 ay ile 1 yıl arası raf ömrü var. 8 aylık raf ömründe yenmesi gerekiyor" diye konuştu.