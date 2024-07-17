TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), temmuz ayında gerçekleştirilecek genel kurul öncesi adayları açıkladı. Başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde son bulmuştu. Peki, TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları kimler?

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

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TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları - 2

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.

Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.

TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları - 3

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA?

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

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