TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), temmuz ayında gerçekleştirilecek genel kurul öncesi adayları açıkladı. Başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde son bulmuştu. Peki, TFF seçimleri 2024 ne zaman, saat kaçta? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayları kimler?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.