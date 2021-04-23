TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Yapılan açıklamada, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan bizim çocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli futbolcuların çocukluk kareleri...

23.04.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 15:58

TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 1
MERT GÜNOK
TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 2
YUSUF YAZICI


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 3
CANER ERKİN


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 4
CENK TOSUN


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 5
ALTAY BAYINDIR


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 6
İRFAN CAN KAHVECİ


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 7
CENGİZ ÜNDER


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 8
KENAN KARAMAN


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 9
HALİL AKBUNAR


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 10
MERİH DEMİRAL


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 11
EMRE KILINÇ


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 12
ENES ÜNAL


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 13
TAYLAN ANTALYALI


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 14
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 15
DENİZ TÜRÜÇ


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 16
OZAN KABAK


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 17
OKAY YOKUŞLU
TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 18
MERT MÜLDÜR
TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 19
UMUT MERAŞ


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 20
NAZIM SANGARE


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 21
ZEKİ ÇELİK


TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları - 22

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