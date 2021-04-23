TFF'den milli futbolcuların çocukluk fotoğrafları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Yapılan açıklamada, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan bizim çocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli futbolcuların çocukluk kareleri...
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23.04.2021 - 15:49| Son Güncelleme : 23.04.2021 - 15:58
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