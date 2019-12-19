The Affair’in başrol oyuncusu Ruth Wilson diziyi bıraktı

"NEDEN BENİ DAHA FAZLA ÇIPLAK GÖRMEK İSTİYORSUNUZ?"

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinden şikayet eden oyuncunun, kadın ve erkek karakterlerden beklenen çıplaklık seviyesinin de eşit olmadığını söyleyerek, “Neden beni daha fazla çıplak görmek istiyorsunuz da onu değil?” dediği öğrenildi.

Haberde, Wilson’un kaygılarını dile getirdiği ancak görmezden gelindiği ve ‘zor biri’ olarak etiketlendiği de belirtildi.