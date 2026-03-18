The Batman 2 için bekleyiş sürüyor. Robert Pattinson'dan ilk ipuçları
18.03.2026 10:21
NTV - Haber Merkezi
Şimdilerde Zendaya ile başrolleri paylaştığı "The Drama" filmiyle gündem olan Robert Pattinson, 2027'de izleyiciyle buluşacak "The Batman 2" hakkında konuştu.
Başrollerinde Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yer aldığı “The Batman”, Bruce Wayne'in daha genç bir versiyonuna odaklanmış ve elde ettiği başarı sonrası ikinci film onayı almıştı. The Batman'in defalarca ertelenen devam projesi için bekleyiş sürüyor.
Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstleneceği, 1 Ekim 2027 tarihinde vizyona girecek olan “The Batman 2” için filmin yıldızı Robert Pattinson'dan ilk ipuçları geldi.
"SENARYO OLAĞANÜSTÜ"
"The Drama" filminin galasında konuşan 39 yaşındaki ünlü oyuncu, “The Batman 2” ile ilgili "Senaryo olağanüstü. Bence gerçekten çok özel ve çok farklı bir film olacak" ifadelerini kullandı.
Devam filminin ilk filmden farklı olacağını belirten Robert Pattinson, "Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak. Matt Reeves oldukça büyük riskler alıyor" şeklinde konuştu.
"GERÇEK BİR BAŞYAPIT OLACAK"
Seride Oswald "Oz" Cobb yani Penguen'i canlandıran Hollywood yıldızı Colin Farrell da filmle ilgili övgü dolu sözler söylemişti. “Senaryo hakkında Matt’le (Reeves) paylaşmak istediğim pek çok düşüncem vardı" diyen Farrell, "Bunun gerçekten bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. Bir nevi çağdaş türün başyapıtı" şeklinde konuşmuştu.
49 yaşındaki Farrell, sözlerini "O kadar zekice ki; Robert’ı izleyiciyi de içine alan harika bir yolculuk bekliyor. Çok zekice, çok derin ve detaylı. Bence olağanüstü olacak" diye noktalamıştı.
SETE ÇIKACAK
“The Batman"in devam filmi “The Batman 2”nin oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ediyor. Senaryoyla ilgili detayların da henüz açıklanmadığı “The Batman 2”nin çekimlerinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlaması ve 1 Ekim 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.
Öte yandan DC Stüdyoları Eş Başkanı ve Eş CEO'su James Gunn da aylar önce vizyon tarihi birkaç kez ertelenen "The Batman 2" ile ilgili konuşmuş ve bu kararın büyük aksiyon filmleri arasında oldukça yaygın olduğunu savunmuştu.