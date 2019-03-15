The Crown dizisinde Lady Diana’yı kim oynayacak?
Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşklar ve önemli olayların anlatıldığı Netflix'in sevilen dizisi The Crown'ın dördüncü sezon hazırlıkları sürerken Lady Diana'yı kimin oynayacağı merak konusu. Oyuncu ilanı verilmesinin yanı sıra bazı ünlü oyuncular için bahisler açıldı.
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Netflix’in sevilen dizilerinden The Crown, önümüzdeki yaz üçüncü sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.
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Temmuz ayında yayınlanmaya başlayacak olan The Crown’ın üçüncü sezonunda Kraliçe 2. Elizabeth'i Olivia Colman, Prenses Margaret'i ise Helena Bonham-Carter canlandıracak.
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Dizinin yapımcıları dördüncü sezon için şimdiden kolları sıvadı. Şimdi gündemde Lady Diana’yı kimin oynayacağı var.
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The Sun'ın haberine göre bu rol için ilanlar çıkıldı. İlanlarda genç ve yeteneğiyle baş döndüren bir aktrisin arandığı ifadesine yer verildi. Aranan oyuncunun hem komedi oynayabilmes, hem de umutsuzluğun ve yalnızlığın duygusunu sonuna kadar geçirebilmesi bekleniyor.
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Bir yandan oyuncu ilanı verilirken, bir yandan da Lady Diana'nın 18’inci yaşından 22’nci yaşına kadar geçen süreyi oynaması ihtimali olan oyuncular için tahminlerde bulunuluyor.
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Lady Diana’yı kimin oynayacağı tahminlerinde en güçlü isimlerden biri 6/1’lik bahisle Little Drummer Girl dizisinin yıldızı Florence Pugh.
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Pugh’ı Bohemian Rhapsody'nin yıldızı Lucy Boynton ve Nocturnal Animals filmi oyuncusu Ellie Bamber takip ediyor.
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Lady Diana’yı oynaması için Rosemary’s Baby filminin yıldızı Mia Farrow’un adı da tahminler arasında geçiyor.
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The Crown dizisinde Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor.