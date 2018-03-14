The Crown’da ücret eşitsizliği itirafı
ntv.com.tr
The Crown dizisinin yapımcısı Suzanne Mackie, katıldığı bir konferansta, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini gözler önüne seren açıklamasını yaptıktan sonra, “Hiç kimse kraliçeden daha fazla kazanamaz” dedi.
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Netflix’in İngiliz kraliyet ailesini anlatan dizisi ‘The Crown’ın yapımcısından ücretler hakkında dikkat çekici açıklamalar geldi.
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İsrail’de bir konferansa katılan dizi yapımcısı Suzanne Mackie, iki sezonu ekrana gelen dizinin oyuncuları arasında ücret eşitsizliği olduğunu söyledi.
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Mackie, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayların anlatıldığı dizide, kraliçeyi canlandıran başrol oyuncusu Claire Foy’un, eşi Prens Philip’i oynayan Matt Smith’ten daha az ücret aldığını açıkladı.
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En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazanan ve Emmy adaylığı bulunan Foy’un başrolde yer alıp da rol arkadaşından daha az kazanç elde ediyor olması, Hollywood’da sürekli dile getirilen cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini bir kez daha ortaya koydu.
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Yapımcı Mackie, bu eşitsizliğin son bulacağına işaret ederek, “Kimse kraliçeden daha fazla kazanamaz” dedi.
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6Üçüncü ve dördüncü sezonlarda, hikayenin akışı gereği olarak Foy ve Smith’in rollerini başka oyuncuların üstleneceği açıklandı. Foy’un yerine Olivia Colman’ın oynayacağı kesinleşirken, Prens Philip rolünü hangi aktörün üstleneceği henüz netleşmedi.
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Dizinin yeni sezon bölümlerine Prens Diana karakterinin de dahil olması bekleniyor.