03.03.2026 09:15

NTV - Haber Merkezi

"The Evil Dead" serisini yıldızı Bruce Campbell tedavi edilebilir ancak iyileştirilemez bir kanser türüne yakalandığını ve tedavi sürecinde işine ara vereceğini açıkladı.

The Evil Dead serisinin yıldızı Bruce Campbell kansere yakalandı
NTV

Sam Ramimi imzalı "The Evil Dead" serisisinde canlandırdığı "Ash Williams" karakteriyle tanınan ve daha sonra “Örümcek Adam”,  "The Majestic", "Sky High", “Ash vs Evil Dead” gibi yapımlarda boy gösteren Bruce Campbell, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

The Evil Dead serisinin yıldızı Bruce Campbell kansere yakalandı 1
IMDB

Sosyal medya hesabından tedavi edilebilir ancak iyileştirilemez bir kanserle savaştığını açıklayan 67 yaşındaki oyuncu, bu durumun kendisini de şaşırttığını söyledi.

TEDAVİ SÜRECİNDE İŞİNE ARA VERECEK 2
Sosyal Medya

TEDAVİ SÜRECİNDE İŞİNE ARA VERECEK

Fazla ayrıntıya girmeyeceğini ifade eden Bruce Campbell, bunu tedavi sürecinde işine ara vereceği için paylaştığı belirtti.

The Evil Dead serisinin yıldızı Bruce Campbell kansere yakalandı 3
IMDB

Yaz aylarında iyileşmeyi umduğunu belirten ünlü oyuncu; kendi yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı yeni filmi "Ernie & Emma" ile sonbaharda turneye çıkmak istediğini vurguladı.

"BEN İNATÇI BİR ADAMIM" 4
IMDB

"BEN İNATÇI BİR ADAMIM"

Yanlış bilgilerin yayılmaması için bu paylaşımı yaptığını dile getiren Campbell, "Korkmayın ben inatçı bir adamım ve büyük bir desteğim var. Bu yüzden bir süre daha hayatta kalacağımı umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.