The Evil Dead serisinin yıldızı Bruce Campbell kansere yakalandı
03.03.2026 09:15
NTV - Haber Merkezi
"The Evil Dead" serisini yıldızı Bruce Campbell tedavi edilebilir ancak iyileştirilemez bir kanser türüne yakalandığını ve tedavi sürecinde işine ara vereceğini açıkladı.
Sam Ramimi imzalı "The Evil Dead" serisisinde canlandırdığı "Ash Williams" karakteriyle tanınan ve daha sonra “Örümcek Adam”, "The Majestic", "Sky High", “Ash vs Evil Dead” gibi yapımlarda boy gösteren Bruce Campbell, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından tedavi edilebilir ancak iyileştirilemez bir kanserle savaştığını açıklayan 67 yaşındaki oyuncu, bu durumun kendisini de şaşırttığını söyledi.
TEDAVİ SÜRECİNDE İŞİNE ARA VERECEK
Fazla ayrıntıya girmeyeceğini ifade eden Bruce Campbell, bunu tedavi sürecinde işine ara vereceği için paylaştığı belirtti.
Yaz aylarında iyileşmeyi umduğunu belirten ünlü oyuncu; kendi yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı yeni filmi "Ernie & Emma" ile sonbaharda turneye çıkmak istediğini vurguladı.