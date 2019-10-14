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The Irishman filminin Londra galasına ünlü akını

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Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği; Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin gibi isimleri bir araya getiren The Irishman, BFI Londra Film Festivali’nin Kapanış Galası olarak gösterildi. Galada filmin oyuncuları da hazır bulundu.

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    Robert De Niro, Martin Scorsese ve Al Pacino, yeni filmleri The Irishman’in Londra’daki Odeon Luxe Leicester Square’deki galasına katıldı.

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    BFI Londra Film Festivali’nin Kapanış Galası’nda yapılan film gösterimine filmin oyuncularından Jack Huston ve Indfia Ennenga da katıldı.
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    Filmin efsanevi oyuncularına hayranları büyük ilgi gösterdi.

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    27 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak olan film, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına odaklanıyor. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.

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    The Irishman’in galasına, filmde rol alan oyuncular ile pek çok ünlü isim katıldı. İşte galadan yansıyanlar...

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    Al Pacino
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    Helen Morris, Martin Scorsese
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    Anna Elisabet Eberstein, Hugh Grant
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    Tricia Tuttle
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    Harvey Keitel, Daphna Kastner
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    Welker White ve Stephanie Kurtzuba
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    Arabella Chi, Wes Nelson
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    Sandy Powell
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    Andrea Riseborough
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    Anna Paquin
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