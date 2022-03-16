The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion, Venus ve Serena Williams kardeşlerden özür diledi

Independent'in haberine göre, 67 yaşındaki yönetmen, tepkilerin ardından bir açıklama yayımladı. "Düşüncesiz yorumumla film dünyasında yaptıklarımı Serena Williams ve Venus Williams'ın başarılarıyla kıyasladım" diyen Campion, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki efsanevi siyah kadını değersizleştirmek istememiştim. Gerçek şu ki Williams kardeşler sahada ve saha dışında erkeklere meydan okudu. Hem çıtayı yükselttiler hem de bu dünyanın kapılarını kadınlara açtılar. İsteyeceğim en son şey, bu fevkalade kadınları küçümsemek. Serena ve Venus'ü seviyorum… Sizden özür diliyorum."

Campion, 75. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde ve 74. Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde de En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

The Power of the Dog, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 12 dalda Oscar adayı.