The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion, Venus ve Serena Williams kardeşlerden özür diledi

Ünlü yönetmen Jane Campion, kullandığı ifadeler sebebiyle tenisçi kardeşler Venus ve Serena Williams'tan dün özür diledi.

The Power of the Dog'la 2022 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde (Critics' Choice Awards) En İyi Yönetmen ödülünü alan Campion, pazar günkü etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından tepki çekmişti.