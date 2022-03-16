The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion, Venus ve Serena Williams kardeşlerden özür diledi

Haberler 16.03.2022 - 10:54
Ünlü yönetmen Jane Campion, kullandığı ifadeler sebebiyle tenisçi kardeşler Venus ve Serena Williams'tan dün özür diledi.
The Power of the Dog'la 2022 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde (Critics' Choice Awards) En İyi Yönetmen ödülünü alan Campion, pazar günkü etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından tepki çekmişti.
Törende, Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'dan (King Richard) ötürü Williams kardeşler de yer almıştı. Zira film, kadın tenisine damga vuran ikiliyi her zaman destekleyen baba Richard Williams'a odaklanıyor.
Campion şöyle konuşmuştu:
"Venus ve Serena harikasınız ama benim gibi erkeklere karşı oynamak zorunda kalmıyorsunuz."
Bu yorum eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Washington Post'un aktardığına göre çoğu kişi, beyaz bir kadının cinsiyetçilik yüzünden karşılaştığı zorlukları, beyazların egemen olduğu bir spor dalında ırkçılık ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalan iki siyah kadının yaşadıklarıyla karşılaştırmasına tepki gösterdi.
BBC muhabiri Megha Mohan, "Ünlü Yeni Zelandalı tiyatro yönetmeni Richard Campion ve aktris Edith Campion'ın kızı Jane Campion, köklü bir ailenin beyaz bir kızı olmanın zorluklarını Venus ve Serena Williams'a anlatıyor" dedi.
Chicago Sun-Times adlı gazetenin editörü Gene Farris, "Venus ve Serena'nın kariyerleri hakkında herhangi bir şey bilen bir kişi, bu kadar aptalca ve aşağılayıcı bir şey söylemezdi" diye konuştu.
Independent'in haberine göre, 67 yaşındaki yönetmen, tepkilerin ardından bir açıklama yayımladı. "Düşüncesiz yorumumla film dünyasında yaptıklarımı Serena Williams ve Venus Williams'ın başarılarıyla kıyasladım" diyen Campion, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iki efsanevi siyah kadını değersizleştirmek istememiştim. Gerçek şu ki Williams kardeşler sahada ve saha dışında erkeklere meydan okudu. Hem çıtayı yükselttiler hem de bu dünyanın kapılarını kadınlara açtılar. İsteyeceğim en son şey, bu fevkalade kadınları küçümsemek. Serena ve Venus'ü seviyorum… Sizden özür diliyorum."
Campion, 75. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde ve 74. Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri'nde de En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.
The Power of the Dog, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 12 dalda Oscar adayı.