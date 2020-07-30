The Sun gazetesinden Johnny Depp iddiası: Yoğun kadın düşmanlığı öfke nöbetlerine yol açan umutsuz bir bağımlı

30.07.2020 - 10:39
Wass, Depp'in 2013'te aktör Paul Bettany'e gönderdiği mesajlardan alıntı yaptı. Bu mesajlarda Depp'in Heard hakkında, "Onu yakmadan önce boğalım!!! Öldüğünden emin olmak için daha sonra yanmış cesedini d**eceğim” diye yazdığı iddia ediliyor.
Wass, Depp'i “yoğun kadın düşmanlığı” ile suçladı ve aktörün Heard'ün sözde diğer partnerlerine duyduğu kıskançlığın birçok şiddet olayının katalizörü olduğunu söyledi.
Avukat, “Depp kadınları itibarsızlaştırmak için kullanılan daha eski moda yöntemleri uygulamaya çalıştı. 'O (Heard) bir servet avcısı, şirret bir kadın ve zina yapan biri' dedi” diye konuştu.
Davanın başında Depp, Heard'ün aile içi istismar iddialarının yıllar içinde “sigorta poliçesi” olarak inşa edilen bir “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti.
Depp, Heard'e şiddet uyguladığına dair 14 suçlamayı reddediyor.
Depp'in avukatı David Sherborne'un kendisinin son argümanlarını sunması bekleniyor. Kararın hemen verilmesi beklenmiyor.