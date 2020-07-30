The Sun gazetesinden Johnny Depp iddiası: Yoğun kadın düşmanlığı öfke nöbetlerine yol açan umutsuz bir bağımlı

Wass, Depp'in 2013'te aktör Paul Bettany'e gönderdiği mesajlardan alıntı yaptı. Bu mesajlarda Depp'in Heard hakkında, "Onu yakmadan önce boğalım!!! Öldüğünden emin olmak için daha sonra yanmış cesedini d**eceğim” diye yazdığı iddia ediliyor.

Wass, Depp'i “yoğun kadın düşmanlığı” ile suçladı ve aktörün Heard'ün sözde diğer partnerlerine duyduğu kıskançlığın birçok şiddet olayının katalizörü olduğunu söyledi.