The Walking Dead oyuncusunun sır ölümü: Otomobilinin içinde silahla vurulmuş bir halde bulundu

"ÇOK ÖZLENECEK"

Oyuncunun menajeri Tabatha Minchew, Fox News'e yaptığı açıklamada, “Moses’ı herkes severdi. Hiç kimseyle tartışmamıştı. Hayranlarını ailesi ve arkadaşları kadar severdi. Gecenin bir yarısında konuşmaya ihtiyacın olduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda arayabileceğin türden biriydi. Pek çok kişi, arkadaşları, ailesi, başrol oyuncuları ve hayranları tarafından çok özlenecek” diye konuştu.