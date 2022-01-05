The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor

31 yaşındaki ünlü şarkıcı, evi, 2019’da 21 milyon dolara satın almıştı. The Weeknd ayrıca ağustos ayında Bel-Air’de 70 milyon dolarlık devasa bir malikanenin de sahibi olmuştu. Dolayısıyla şimdi satışa çıkardığı ‘daha küçük’ evinde oturmuyordu.