The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor

Ünlü şarkıcı The Weeknd, 2019 yılında a 21 milyon dolara satın aldığı çatı katı dairesini 22,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 09:55

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 1

The Weeknd adıyla tanınan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Abel Tesfaye, Los Angeles’ın Wilshire bölgesindeki lüks dairesini 22,5 milyon dolara satıyor.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 2

31 yaşındaki ünlü şarkıcı, evi, 2019’da 21 milyon dolara satın almıştı. The Weeknd ayrıca ağustos ayında Bel-Air’de 70 milyon dolarlık devasa bir malikanenin de sahibi olmuştu. Dolayısıyla şimdi satışa çıkardığı ‘daha küçük’ evinde oturmuyordu.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 3

The Weeknd’in satmak istediğ çatı katı dairesi, dört yatak odalı ve sekiz banyolu.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 4

Bir gökdelenin en üstünde yer alan 750 metrekarelik evin kendi asansörü bulunuyor.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 5

Los Angeles ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip olan evin büyük yatak odasına bakan özel bir spor salonu bulunuyor.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 6

Evin bulunduğu binanın özellikleri arasında tuzlu su havuzu, spa, 7/24 güvenlik ve helikopter pisti yer alıyor.

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 7

İşte The Weeknd'in satışa çıkardığı 22,5 milyon dolarlık dairesi...

The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 8
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 9
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 10
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 11
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 12
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 13
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 14
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 15
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 16
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 17
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 18
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 19
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 20
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 21
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 22
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 23
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 24
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 25
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 26
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 27
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 28
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 29
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 30
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 31
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 32
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 33
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 34
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 35
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 36
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 37
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 38
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 39
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 40
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 41
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 42
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 43
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 44
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 45
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 46
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 47
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 48
The Weeknd çatı katını 22,5 milyon dolara satıyor - 49

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