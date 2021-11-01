The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri)

Cadılar Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler, birbirinden ilginç kostümleri ve temalarıyla poz verdi. Eğlenceli görünümlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. The Weeknd, Godfather kostümü ve makyajıyla övgüleri topladı. 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' olarak nitelendirilen Heidi Klum, bu yıl da yine öne çıkan isimlerden oldu. İşte ünlülerin 2021 Cadılar Bayramı kostümleri...

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 10:05

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 1

Ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Cadılar Bayramı’nda Godfather (Baba) canlandırması yaptı. 31 yaşındaki şarkıcıyı, makyajıyla tanımak zor. 

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 2

The Weeknd, tema seçimi ve makyajıyla bu yılki Cadılşar Bayramı’nın en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 3

90'lı yılların ünlü süper modeli Heidi Klum, her yıl düzenlediği Cadılar Bayramı partisi ve tabii seçtiği ilginç kostümle adından söz ettiriyor. Bu yıl salgın nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi parti düzenlememe kararı alan 48 yaşındaki Alman model, Cadılar Bayramı temalı bir korku filmi videosu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 4

Çocukları Leni (17), Henry (16), Johan (14) ve Lou'ya (12) da filminde yer veren 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' Klum, korku filmi klişelerini içeren filminde kendisi ve eşi Tom Kaulitz'in mezarlarının görüntüsünü de yayınladı.

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 5

Çekimleri iki gün süren videoda Klum'ın yüz ve beden makyajındaki profesyonellik de dikkat çekti. 

Klum'ın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 6

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, model Anna Nicole Smith'in 1994 yılında, kendisi 27 yaşındayken 89 yaşındaki milyarder J. Howard Marshall ile evlenmesini canlandırdı.

Klum ve Bebe Rexha'nın dışında pek çok ünlü de farklı kostüm ve temalarla verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Squid Game dizisinin popülerliği, Cadılar Bayramı kostüm seçimlerine de yansıdı. 

İşte 2021 Cadılar Bayramı'nda ünlüler...

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 7

Lizzo

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 8

Katy Perry ve Orlando Bloom

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 9

Shawn Mendes ve Camila Cabello

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 10

Cardi B

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 11

Kerry Washington

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 12

Hayley Kiyoko

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 13

Hailey Bieber

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 14

Martha Stewart

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 15

Kourtney Kardashian ve Travis Barker

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 16

John Legend ve Chrissy Teigen

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 17

Megan Thee Stallion

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 18

Kylie Jenner

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 19

Diane Kruger

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 20

Kelly Clarkson

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 21

Ryan Lochte

The Weeknd'den Baba (Godfather) taklidi (Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri) - 22

Winnie Harlow

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