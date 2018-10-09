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The Weeknd'den Bella Hadid'e doğum günü kutlaması

ntv.com.tr

Şarkıcı The Weeknd, süper model sevgilisi Bella Hadid'in 22'nci yaş gününü "İyi ki doğdun meleğin" notuyla sosyal medyadan kutladı.

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    Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Bella Hadid, bugün 22 yaşına giriyor.

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    Şarkıcı sevgilisi The Weeknd, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hadid’in doğum gününü kutladı.

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    Gerçek adı Abel Tesfaye olan 28 yaşındaki şarkıcı, Bella hadid’le çekilen fotoğraflarını ve bir videoyu paylaştı.

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    Birbirlerine sarılırken ve birbirlerini öperken çekilen fotoğraflarını yayınlayan The Weeknd, paylaşımının altına, “İyi ki doğdum meleğim” yazdı.

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    Bella Hadid ve The Weeknd, 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Kasım 2016’da ayrılan çift, geçen yaz tekrar barıştı.

    İşte The Weeknd’in doğum günü için paylaştığı fotoğraflar...

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