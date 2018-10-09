The Weeknd'den Bella Hadid'e doğum günü kutlaması
ntv.com.tr
Şarkıcı The Weeknd, süper model sevgilisi Bella Hadid'in 22'nci yaş gününü "İyi ki doğdun meleğin" notuyla sosyal medyadan kutladı.
-
1
Victoria’s Secret’ın ünlü modeli Bella Hadid, bugün 22 yaşına giriyor.
-
2
Şarkıcı sevgilisi The Weeknd, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hadid’in doğum gününü kutladı.
-
3
Gerçek adı Abel Tesfaye olan 28 yaşındaki şarkıcı, Bella hadid’le çekilen fotoğraflarını ve bir videoyu paylaştı.
-
4
Birbirlerine sarılırken ve birbirlerini öperken çekilen fotoğraflarını yayınlayan The Weeknd, paylaşımının altına, “İyi ki doğdum meleğim” yazdı.
-
5
Bella Hadid ve The Weeknd, 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Kasım 2016’da ayrılan çift, geçen yaz tekrar barıştı.
İşte The Weeknd’in doğum günü için paylaştığı fotoğraflar...
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14