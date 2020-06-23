Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli kaldırılıyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, müze yönetiminin Roosevelt'in heykelinin "siyahları ve yerlileri boyun eğmiş ve daha aşağı bir ırkmış gibi tasvir etmesi nedeniyle kaldırılmasını isteiğine” destek verdiklerini belirtti ve kararın "yerinde ve zamanında verilmiş olduğunu” vurguladı.

Theodore Roosevelt'in torunlarından IV. Theodore Roosevelt de "Dünyanın eşitlik ve adalet gibi insani değer ve mirasa uygun olmayan sembollere ihtiyacı olmadığını” belirterek karara destek verdi.