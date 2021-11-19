Thomas Müller'in transferine eşi Lisa Müller'den veto

Haberler - ntv.com.tr 19.11.2021 - 13:35
Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller'in Louis van Gaal'in açıklamalarına göre İngiltere Premier League’e gitmekten son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.
Alman basınına konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör van Gaal, 2015'te Manchester United takımını çalıştırırken Müller'i transfer etme aşamasında, eşi Lisa Müller'in buna engel olduğunu açıkladı.
İddialara göre bu transfer Bayern'e 100 milyon euro, Müller'e de senelik 20 milyon euro kazandıracaktı. Ancak Müller'in eşi, yurt dışında yaşamak istemeyince Thomas'ın transferinin olumsuz sonuçlanmasına neden olmuş.
Alman futbolcu, 2010-2012 yılları arasında Bayern'de van Gaal ile beraber çalıştı.
Müller, Bavyera bölgesi ekibi ile tam 599 maça çıkarak 220 gol atıp, 230 asist yaptı.