TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar

Şişli'de bir ay önce meydana gelen olayda, bir firmada satış danışmanı olarak çalışan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş 'ın kullandığı motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

"YARDIM EDECEK SANDIM, HIRSIZLIIK YAPTI"



Yaşadığı olayı anlatan Meltem Demirbaş "Motorumla işe gidiyordum, bir tane arabayla çarpıştım ve takla attım, yere düştüm. Bu sırada bütün vatandaşlar başıma toplandı. Bacağım kan içindeydi, vatandaşlar bir tanesi yardıma geliyor, ayağıma tampon yapıyor. Başka bir vatandaş da aynı şekilde koşarak geliyor. Yardım edecek sanıyorum, telefonumu yan tarafımdan alıyor ve arkasına bakmadan gidiyor. O anda hiçbir şey yapamıyorum" dedi.