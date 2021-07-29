TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar

Sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yerde yaralı haldeki Demirbaş'ın, bir hafta önce aldığı cep telefonu başında bekleyen kişi tarafından çalındı. Kaza ve cep telefonunun çalınma anı güvenlik kameralarından çıktı.

DHA 29.07.2021 - 11:57

TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 1
Şişli'de bir ay önce meydana gelen olayda, bir firmada satış danışmanı olarak çalışan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş'ın kullandığı motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 2
Fenomen kadın, düştü. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 3
Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, yaralı kadının yerde gördüğü cep telefonunu, soğukkanlı bir şekilde cebine koyarak gözlerden kayboldu.
TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 4
"YARDIM EDECEK SANDIM, HIRSIZLIIK YAPTI"

Yaşadığı olayı anlatan Meltem Demirbaş "Motorumla işe gidiyordum, bir tane arabayla çarpıştım ve takla attım, yere düştüm. Bu sırada bütün vatandaşlar başıma toplandı. Bacağım kan içindeydi, vatandaşlar bir tanesi yardıma geliyor, ayağıma tampon yapıyor. Başka bir vatandaş da aynı şekilde koşarak geliyor. Yardım edecek sanıyorum, telefonumu yan tarafımdan alıyor ve arkasına bakmadan gidiyor. O anda hiçbir şey yapamıyorum" dedi.
TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 5

"DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKECEKTİM"

Telefonunu bir hafta önce aldığını söyleyen fenomen, "Sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu ama... Daha jelatini bile üstündeydi. Yepyeni telefondu, 15 bin liraya bana mal oldu. Telefonumu çalan kişi, tamamıyla vicdansızlık yaptı" diye konuştu.

TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 6

"YANINA KAR KALMASIN"

"Ben orada kanlar içerisinde yerde yatıyorum. Vatandaşın biri bacağıma tampon yapıyor. Kan kaybından da ölebilirdim. Telefonu alıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık" diyen Demirbaş, "Aileme bir saat boyunca ulaşamadılar. Ben çok korktum, yakalansın, yanına kar kalmasın istiyorum" şeklinde konuştu. 

TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar - 7
KAZA VE TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Kaza ve cep telefonun çalınma anının güvenlik kameralarına kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, Demirbaş'ın havada takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin yaralı haldeki Demirbaş'ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor.

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