TikTok fenomeni Meltem Demirbaş'ın kaza sonrası telefonunu çaldılar

DHA 29.07.2021 - 11:57
"DAHA İYİ VİDEOLAR ÇEKECEKTİM"
Telefonunu bir hafta önce aldığını söyleyen fenomen, "Sosyal medya için, daha iyi videolar çekebilmek için, para kazanmak için aldım telefonu ama... Daha jelatini bile üstündeydi. Yepyeni telefondu, 15 bin liraya bana mal oldu. Telefonumu çalan kişi, tamamıyla vicdansızlık yaptı" diye konuştu.
"YANINA KAR KALMASIN"
"Ben orada kanlar içerisinde yerde yatıyorum. Vatandaşın biri bacağıma tampon yapıyor. Kan kaybından da ölebilirdim. Telefonu alıp gitmesi tamamıyla vicdansızlık" diyen Demirbaş, "Aileme bir saat boyunca ulaşamadılar. Ben çok korktum, yakalansın, yanına kar kalmasın istiyorum" şeklinde konuştu.