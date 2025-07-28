TikTok'ta tartışma yaratan fotoğraf: Ürkütücü detayı herkes fark edemiyor

Görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar olarak tanımlanan optik illüzyon, halk arasında göz yanılsaması adıyla da biliniyor.

Optik illüzyonda fark edilen küçük detaylar, kimi zaman kişinin karakteri ve iç dünyası hakkında bilgi verebiliyor.

Ancak biyolog Dr. Dean Jackson’ın TikTok’ta paylaştığı bu fotoğraf, şimdiye kadar karşılaşılan en garip optik illüzyonlardan biri olabilir. Siyah-beyaz karede ilk bakışta ormanlık alanda oturan iki kız çocuğu göze çarpsa da, fotoğrafta üçüncü bir kişinin daha olduğu ve çoğu insanın bu yüzü fark edemediği iddia ediliyor.

Dr. Jackson, saklı yüzü bir türlü göremeyenlere şu yöntemi öneriyor:

"Telefonunuzu sabit bir yere yaslayın, arkanızı dönün ve beş adım uzaklaşın. Sonra dönüp tekrar bakın. Bu şekilde 10 kişiden 9’u yüzü görecektir. 10 adım uzaklaşırsanız, bu oran yüzde 95’e çıkıyor."

Jackson'ın açıkladığı teknik sayesinde yüzü görebildiğini iddia eden birçok kullanıcı, bunun oldukça ürkütücü bir deneyim olduğunu aktardı.