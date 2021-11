TikTok'un en çok takip edilen fenomenleri Nursema Altuntaş, Ceren Yaldız ve Yeliz Korkmaz konuştu

"SOSYAL MEDYANIN YANSITILMAYAN YÜZÜ DE VAR"



Sosyal medya sizce gerçek mi?



C.Y: Bence yarı yarıya sahte yarı yarıya gerçek.



N.A: Bence değil. Sosyal medya her şeyiyle tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Örneğin güzellik algımız: Çekik gözler, küçük ve dik burunlar, dolgun dudaklar, incecik bellerle kalıplaşmış durumda. Bu oranları yakalayabilmek için çeşitli efektler ve filtreler kullanıp olmadığımız kişiler gibi görünüyoruz ve bu artık normal kabul ediliyor. Ya da sosyal medyada bazı insanlar görüyoruz mesela sürekli mutluluk pozları paylaşıyor. Daima sevinç içinde. Biz de görüyoruz ve zannediyoruz ki o kişiler her an mutlu. Böyle olunca kendimizi öyle olamadığımız için kötü hissediyoruz. Maalesef her saniye sevinç içinde olmak diye bir şeyin mümkün olmadığını göz ardı edip boş yere üzülebiliyoruz. Bu nedenle sosyal medyadaki paylaşımların bize yansıtılmayan yüzü de olduğunu unutmamak lazım.



Y.K: Gerçek olmak zorunda değil.