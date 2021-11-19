TikTok'un en çok takip edilen fenomenleri Nursema Altuntaş, Ceren Yaldız ve Yeliz Korkmaz konuştu

"OKAN BAYÜLGEN'İ TANIMIYORUM"



Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen fenomenler için, "Hepsi çöp, hepsi zavallı. Onlar aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilir" ifadelerini kullandı. Bu yoruma yanıtınız ne olur, sizler uygulamalar güncelliğini yitirdiğinde üretemeyecek misiniz?



C.Y: Sosyal medya hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyecek bence. Açıkçası söylenen ismi tanımıyorum ve bir cevabımda olmaz herhalde bu sebeple.



N.A: Devir teknoloji, internet ve sosyal medya devridir. Telefonlar artık elimiz ayağımız olmuş durumda. Böyle bir zamanda uygulamaların güncelliğini yitirmesi neredeyse imkansız. Birçok insan bu uygulamalarda içerik üretip gelir elde ediyor. Bundan 5-6 sene evvel ebeveynlerimiz sosyal medyayı kullanamazlardı şimdi görüyorum Facebook’tan çıkmıyorlar. Böyle bir zamanda şöyle olursa böyle olursa diye çok düşük bir ihtimali düşünmek yerine ülkemiz çerçevesinden de çıkıp dünya ne yapıyor, neleri kullanıyor, neyi takip ediyor diye incelememizde fayda olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki söz konusu senaryo gerçekleşti. Bu durumda ressamlık yaparak kara kalem portre çizim siparişi alarak ya da çizgi romanlar için illüstrasyon çizimlerle ve daha pek çok farklı şekilde sanatımı icra ederek para kazanmam mümkündür. Okan Bey’in sözlerini de üzerime alınmıyorum, bu yüzden bana bir cevap hakkı doğmadığı için herhangi bir açıklamada bulunmayacağım.



Y.K: Okan Bayülgen'in Türk medyasına katkıları onu bu alanda güçlü ve saygıdeğer birisi yaptı. Ondan ve kariyerinden öğreneceğimiz çok şey var fakat yeni medya düzeninin değiştiğinin kendisi de farkında. Bu değişim ile savaşmayıp uyum sağlamak zorundayız. İyi içeriğin yeri, platformu, zamanı olmadığını düşünüyorum.