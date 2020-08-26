TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları

Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yasak ve tartışmalarla gündeme gelen Çin merkezli video platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı.

26.08.2020 - 09:40

TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 1
Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’la yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen TikTok, platforma içerik yükleyen yaratıcı gençler için önemli bir kazanç kapısı konumunda. Fenomenler, kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak, son 12 ayda milyonlarca dolar kazandı.


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 2
TikTok ünlülerinin perde arkasında neler yaptığını araştıran Forbes, kısa süre önce platformun en çok kazanan isimlerini listeledi.


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 3
TikTok’a katılmadan önce ün kazanan aktörlerin ve müzisyenlerin yer almadığı listede fenomenlerin, 30 Haziran 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar elde ettiği vergi öncesi kârlar sıralandı. İşte en çok kazanan üç TikTok fenomenleri...


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 4
7. Spencer X (1,2 milyon dolar)


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 5
6. Michael Le (1,2 milyon dolar)


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 6
5. Josh Richards (1,5 milyon dolar)


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 7
4. Loren Gray (2,4 milyon dolar)


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 8
3. Dixie D'Amelio (Kazancı: 2,9 milyon dolar)


TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 9
2. Charli D'Amelio (4 milyon dolar)

TikTok'un zirvesindeki fenomenlerin kazançları - 10
1. Addison Rae (5 milyon dolar)

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