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Timati'den bornoz ve kahve ile dalga sörfü (Antalya)

Rusların ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı dalga sörfü paylaşımı (surfwave) yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

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    Bu hafta Kemer'de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, dayga sörfü (surfwave) yaptı.
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    Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.

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    Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı.
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    Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.

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    Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı.
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    Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı.
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    Timati'ni dalga sörfü boyunca fincanı elinden düşürmemesi dikkat çekti. 

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